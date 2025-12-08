快訊

「菜鳥的危險行為」！日本退將揭解放軍心態 雷達照射日F-15恐踩紅線

趙震雄根本演藝圈惡霸 導演、演員、經紀人全都被他揍

蔣萬安民調大幅領先綠營…若遇王世堅有「2警訊」 北市回應了

澳洲16歲社群平台禁令將上路 全球青少年反應兩極

中央社／ 香港8日綜合外電報導

澳洲立法禁止16歲以下青少年使用社群媒體的里程碑式舉措，可能吸引各國效仿，有些人認為這項禁令嚴苛且不易執行，也有人說此舉可能有助擺脫青少年對手機與社群平台的依賴。

自12月10日起，澳洲將強制臉書、Instagram（IG）與TikTok等社群媒體平台移除未滿16歲的用戶，否則將面臨鉅額罰款。

法新社記者訪問全球各地的青少年與成人，詢問他們對這項即將生效的澳洲禁令有何看法。

●印度孟買

孟買學生傑納（Pratigya Jena）認為，「這個世界並不是非黑即白」，社群媒體有好的一面，也有壞的一面，因此不應完全禁止。

傑納說：「Z世代非常活躍，在社群媒體上表現出色，也做了很多了不起的事情，尤其是年輕的創業家。」

但傑納也說，兒童觀看成人內容「會產生非常不好的影響」。

在孟買一處公園，38歲板球教練布爾克（PratikBhurke）認為，澳洲的做法將鼓勵孩子花費更多時間從事戶外活動。

●德國柏林

在德國首都柏林，13歲的德魯斯（Luna Drewes）正在觀看其他青少年發布的TikTok自拍影片。

她談到這項禁令時表示：「某種程度上來說，這其實是件好事，因為社群媒體經常反映人們應該呈現某種形象，例如女生必須很瘦。」

另一名青少年布蘭德斯（Enno Caro Brandes）說：「我15歲…我真的無法想像完全放棄社群媒體的生活」。

布蘭德斯認為：「全面禁止有點極端，但確實可能有助（數位）排毒。」

●卡達杜哈

16歲的拉薩克（Firdha Razak）說她不支持這項禁令。

她說：「說實話，這麼做真的很蠢。但如果政府決定採取行動，16歲的我們也無能為力。」

她認為，卡達有許多人的家人住在海外，這項禁令將使他們「與家人聯繫變得困難」。

同為16歲的華立德（Youssef Walid）說，澳洲這樣的禁令「有點嚴苛」，也很難執行。

他說：「我們可以使用VPN，很容易就能繞過限制，創建新帳號也不是難事。」

●奈及利亞拉哥斯

奈及利亞15歲學生奧基內多（Mitchelle Okinedo）說：「我理解（澳洲）政府的想法。現在的學生真的很容易分心。」

但她補充說，儘管如此，這是她們這一代成長過程中的一部分，因此不想放棄使用（社群媒體）。

她的母親則支持禁止16歲以下者使用社群媒體，因為大多數父母「沒時間整天監督自己的孩子」。

●墨西哥墨西哥市

11歲的葛梅茲（Aranza Gomez）說，如果沒有社群媒體，「我會很難過，我不知道要怎麼打發時間」。

16歲的羅哈斯（Santiago Ramirez Rojas）坐在長椅上，用智慧型手機瀏覽新聞和藝人巡演日期等消息。

羅哈斯說：「當今的社群媒體對於自我表達非常重要，不論你幾歲。」

但他也說：「現在有許多綁架案都是從網路開始，而且像10歲到12歲這些更年幼的孩子更容易受到傷害。」

●澳洲雪梨

15歲的路易斯（Layton Lewis）說：「我覺得政府根本不知道自己在做什麼，我也不認為這會對澳洲孩童帶來任何影響。」

他的母親則希望新規能幫助孩子們「建立更好、更真誠的關係」。

她說：「他們會像我們以前那樣，做好與朋友見面、對話的計畫，而不是像現在這樣，只在網路上維持虛幻的友誼。」

社群媒體 澳洲

延伸閱讀

MLB／大谷翔平要他再戰10年！ 羅哈斯1.6億合約重返道奇

世界大賽第七戰最經典10大英雄 瘋邦、山本由伸難以超越

MLB／道奇最爛舞者就是朗希 羅哈斯為他的掃興舞步說sorry

MLB／大谷翔平相約「再戰10年」 羅哈斯：我老了啊

相關新聞

國外可以台灣卻不行？障礙者「斷食善終」爭議何在

近期在台灣有一名醫事人員聲稱，協助重度障礙者家屬進行「非自主斷食善終」，臺灣障礙研究學會對此發表聲明。聲明指出，當國家照顧與支持系統的不足、導致家庭長期承受照顧壓力時，社會往往會把這些外在的制度性問題，錯誤地推到障礙者身上。在這樣的情況下，家屬或醫師可能因為壓力或錯誤的生命價值判斷，錯認重度障礙者「沒有生活品質」或「生命不值得延續」，進而擅自替當事人作出終結生命的決定。臺灣障礙研究學會強調，制度缺口所造成的困境，不應成為他人取代障礙者決定生命去留的理由。

7分鐘驚世搶案後羅浮宮又出包！天花板漏水釀400件資料受損

衛報報導，巴黎羅浮宮10月才驚爆珠寶遭大膽竊賊七分鐘洗劫，挨批維安與設施老舊問題早已浮現。然而警訊才過數周，館內又傳出漏...

智慧型手機OUT！雪梨名校強制小學生改用「摺疊式老人機」

紐約郵報報導，澳洲雪梨私立名校克瑞布魯克學校（Cranbrook School）宣布，將自2026年起全面禁止小學部學生...

熊害跟疫情一樣慘…秋田法式餐廳搶救生意 紅酒燉熊肉加外送求生

據日媒秋田テレビ報導，秋田縣近來因熊出沒頻繁，造成人身傷害事件時有所聞，也對地方餐飲業帶來不小的衝擊。橫手市十文字町一家老字號法式餐廳「Le Café Printanier」，正面臨顧客因避免被熊攻擊而減少外出的趨勢，主動改變經營模式，試圖化危機為轉機。

如廁見女性清潔人員不舒服？半數日男點頭 發難男星澄清：不是反對

根據日媒Abema News報導，藝人田村淳日前在社群平台X發文表示「由女性清潔人員打掃男性廁所，感到很不自在」，雖肯定清潔打掃工作很辛苦，仍表示如廁時有性別不同的人存在，會讓人難以放鬆，引發社會熱議。由日本廁所協會和清潔科學研究所共同進行的相關調查顯示，約有半數男性對女性進入男廁清潔感到不適，但多半選擇默默忍耐，也有不少網友感謝田村說出自己的心聲。

李安透露籌備2新片遇障礙 盼拍電影的純真能不被AI取代

導演李安7日出席「十年一覺電影夢：李安傳」新版簽書座談會，他說，老片有種純真感，盼拍片人想創新的純真感永不被AI取代。他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。