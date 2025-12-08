奧地利登山遇難 女子遭男友遺棄峰頂凍死

快訊

中央社／ 紐約7日綜合外電報導

奧地利一名女子今年1月與經驗豐富的登山家男友挑戰攀登國內最高峰，未料男友竟在攻頂前將她獨自遺棄在零下20度酷寒中，導致她不幸凍死。這名男友如今被檢方以過失殺人罪起訴。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，33歲的葛特納（Kerstin Gurtner）今年1月19日在距離奧地利最高峰大格洛克納山（Grossglockner）峰頂不到46公尺處喪生。

據稱，葛特納是被經驗豐富的登山家男友普蘭柏格（Thomas Plamberger）帶上山，並最終被遺棄在當地。

報導指出，來自薩爾斯堡（Salzburg）的葛特納，在社群媒體個人資料中形容自己是「冬天的孩子」和「愛山的人」。

現年39歲的普蘭柏格正面臨過失殺人的指控。他帶領缺乏經驗的葛特納，在冬季夜間進行這次遠征，在攝氏零下20度的惡劣環境中，跋涉超過3658公尺，攀登奧地利最高峰。

「紐約郵報」（New York Post）報導，因斯布魯克（Innsbruck）檢察官辦公室聲明指出：「凌晨約2時，被告將女友遺棄在大格洛克納山峰頂十字架下方約50公尺處，當時她已無人保護、筋疲力盡、體溫過低且迷失方向。」

「這名女子最終凍死。由於被告與女友不同，他對高海拔登山深具經驗，並策劃了這次行程，因此應被視為這次行程的負責嚮導。」

根據奧地利媒體「今日報」（Heute）報導，檢方指出，這對情侶從晚間8時50分起實際上就已受困，但當他們在晚間10時50分看到一架警用直升機飛近時，普蘭柏格卻未撥打緊急電話或發出任何求救信號。

網路攝影機畫面可見這對情侶在大格洛克納山峰頂附近的營地，而這裡正是葛特納的陳屍地點。

檢方指控，普蘭柏格直到凌晨1時35分才致電警方，隨後便將手機調成靜音。

報導稱，約半小時後，普蘭柏格將葛特納遺棄在結冰的山上等死，甚至沒有為她蓋上手邊現有的緊急救生毯讓她保暖。

凌晨2時30分時，網路攝影機拍下普蘭柏格下山的身影，而葛特納則被遠遠拋在峰頂附近。

根據「今日報」報導，檢方指控，普蘭柏格直到凌晨3時30分才再次聯繫緊急服務部門。

「每日郵報」報導指出，普蘭柏格的律師葉利尼克（Kurt Jelinek）堅稱普蘭柏格無罪，並強調葛特納的死是一場「悲慘、宿命的意外」。

普蘭柏格已於4日遭到起訴，預計審判將於明年2月展開。若罪名成立，他最高可能僅被判處3年徒刑。

