快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢火燙」：能大賺一筆

擊劍／勇挫世界冠軍日本 世界盃中華隊創歷史首度闖進銳劍組4強

科技殺人！高雄槍擊案死者家電桿被裝遠端監視器 監控17天遛狗時遭狙殺

聽新聞
0:00 / 0:00

研究：火星上曾經有一片熱帶濕潤綠洲

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

火星曾經不是一顆紅色星球？NASA研究團隊發現，在火星耶澤羅撞擊坑散落的白色岩石中，不論形狀大小都有富含鋁礦物質的重要特徵，而這些高嶺石碎片的形成需要大量的水，並與地球上的熱帶地區十分相似。相關數據顯示，遠古火星的年平均降水量超過1000毫米。

火星高嶺石碎片

SciTechDaily》報導，在火星耶澤羅撞擊坑散落的白色岩石中，科學家發現了火星上由降雨驅動的氣候證據。其中，這些白色岩石上的小而淺斑點被證明是重要新線索，表明火星可能曾經擁有類似綠洲的濕潤環境，並與地球上的熱帶地區十分相似。

事實上，熱帶氣候地區是地球上最常見的高嶺土產地。對此，火星上發現的高嶺石碎片有不同大小，從細小的卵石到巨大的岩石都有富含鋁礦物質的重要特徵，而美國太空總署的「毅力號」火星車將這些特徵稱作白色高嶺土。

普渡大學行星科學教授霍根表示，在火星上形成高嶺石極其困難，尤其需要大量的水，因此這些岩石可能是遠古氣候更加溫暖濕潤的證據，甚至曾有數百萬年的降雨。

溫暖潮濕環境

ZME科學報》報導，這些散落各處的高嶺石碎片就像是時空錯位遺跡，顯示出火星曾經是一顆濕潤的非紅色星球，並充滿了可能孕育生命的化學反應。數據顯示，遠古火星的年平均降水量超過1000毫米。

研究團隊指出，這些石頭的化學成分非常明確，它們含有30%到45%的氧化鋁，鐵和鎂的含量極低，並具有高嶺石特有的光譜特徵。在地球上，只有經過數百萬年溫暖潮濕環境下的雨水沖刷，岩石才能呈現出這種特徵。

【更多精采內容，詳見

火星 特徵 科學家

延伸閱讀

12/8-12/14「唐綺陽星座運勢週報」魔羯注意勞心傷身、天蠍有桃花但不是最愛

唐綺陽星座運勢週報：魔羯工作別操心過度 天蠍有桃花出現

火星上有冰川痕跡 促氣候變化冷暖交替

毅力號首度錄到火星「閃電」聲 與地球的不太一樣

相關新聞

國外可以台灣卻不行？障礙者「斷食善終」爭議何在

近期在台灣有一名醫事人員聲稱，協助重度障礙者家屬進行「非自主斷食善終」，臺灣障礙研究學會對此發表聲明。聲明指出，當國家照顧與支持系統的不足、導致家庭長期承受照顧壓力時，社會往往會把這些外在的制度性問題，錯誤地推到障礙者身上。在這樣的情況下，家屬或醫師可能因為壓力或錯誤的生命價值判斷，錯認重度障礙者「沒有生活品質」或「生命不值得延續」，進而擅自替當事人作出終結生命的決定。臺灣障礙研究學會強調，制度缺口所造成的困境，不應成為他人取代障礙者決定生命去留的理由。

7分鐘驚世搶案後羅浮宮又出包！天花板漏水釀400件資料受損

衛報報導，巴黎羅浮宮10月才驚爆珠寶遭大膽竊賊七分鐘洗劫，挨批維安與設施老舊問題早已浮現。然而警訊才過數周，館內又傳出漏...

智慧型手機OUT！雪梨名校強制小學生改用「摺疊式老人機」

紐約郵報報導，澳洲雪梨私立名校克瑞布魯克學校（Cranbrook School）宣布，將自2026年起全面禁止小學部學生...

熊害跟疫情一樣慘…秋田法式餐廳搶救生意 紅酒燉熊肉加外送求生

據日媒秋田テレビ報導，秋田縣近來因熊出沒頻繁，造成人身傷害事件時有所聞，也對地方餐飲業帶來不小的衝擊。橫手市十文字町一家老字號法式餐廳「Le Café Printanier」，正面臨顧客因避免被熊攻擊而減少外出的趨勢，主動改變經營模式，試圖化危機為轉機。

如廁見女性清潔人員不舒服？半數日男點頭 發難男星澄清：不是反對

根據日媒Abema News報導，藝人田村淳日前在社群平台X發文表示「由女性清潔人員打掃男性廁所，感到很不自在」，雖肯定清潔打掃工作很辛苦，仍表示如廁時有性別不同的人存在，會讓人難以放鬆，引發社會熱議。由日本廁所協會和清潔科學研究所共同進行的相關調查顯示，約有半數男性對女性進入男廁清潔感到不適，但多半選擇默默忍耐，也有不少網友感謝田村說出自己的心聲。

研究：火星上曾經有一片熱帶濕潤綠洲

火星曾經不是一顆紅色星球？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。