研究：火星上曾經有一片熱帶濕潤綠洲

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

火星曾經不是一顆紅色星球？NASA研究團隊發現，在火星耶澤羅撞擊坑散落的白色岩石中，不論形狀大小都有富含鋁礦物質的重要特徵，而這些高嶺石碎片的形成需要大量的水，並與地球上的熱帶地區十分相似。相關數據顯示，遠古火星的年平均降水量超過1000毫米。

火星高嶺石碎片

《SciTechDaily》報導，在火星耶澤羅撞擊坑散落的白色岩石中，科學家發現了火星上由降雨驅動的氣候證據。其中，這些白色岩石上的小而淺斑點被證明是重要新線索，表明火星可能曾經擁有類似綠洲的濕潤環境，並與地球上的熱帶地區十分相似。

事實上，熱帶氣候地區是地球上最常見的高嶺土產地。對此，火星上發現的高嶺石碎片有不同大小，從細小的卵石到巨大的岩石都有富含鋁礦物質的重要特徵，而美國太空總署的「毅力號」火星車將這些特徵稱作白色高嶺土。

普渡大學行星科學教授霍根表示，在火星上形成高嶺石極其困難，尤其需要大量的水，因此這些岩石可能是遠古氣候更加溫暖濕潤的證據，甚至曾有數百萬年的降雨。

溫暖潮濕環境

《ZME科學報》報導，這些散落各處的高嶺石碎片就像是時空錯位遺跡，顯示出火星曾經是一顆濕潤的非紅色星球，並充滿了可能孕育生命的化學反應。數據顯示，遠古火星的年平均降水量超過1000毫米。

研究團隊指出，這些石頭的化學成分非常明確，它們含有30%到45%的氧化鋁，鐵和鎂的含量極低，並具有高嶺石特有的光譜特徵。在地球上，只有經過數百萬年溫暖潮濕環境下的雨水沖刷，岩石才能呈現出這種特徵。

【更多精采內容，詳見 】