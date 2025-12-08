快訊

熊害跟疫情一樣慘…秋田法式餐廳搶救生意 紅酒燉熊肉加外送求生

聯合新聞網／ 綜合報導
秋田縣深受熊害，當地法式餐廳挑戰新營業模式和熊肉料理求生存。 歐新社
秋田縣深受熊害，當地法式餐廳挑戰新營業模式和熊肉料理求生存。 歐新社

據日媒秋田テレビ報導，日本秋田縣近來因熊出沒頻繁，造成人身傷害事件時有所聞，也對地方餐飲業帶來不小的衝擊。橫手市十文字町一家老字號法式餐廳「Le Café Printanier」，正面臨顧客因害怕被熊攻擊而減少外出的趨勢，主動改變經營模式，試圖化危機為轉機。

這家創業近40年的法式餐廳，以善用在地食材聞名，但熊害擴大後，訂位驟減，營業額一度腰斬。負責人兼主廚近藤範一坦言，經營壓力「幾乎和疫情期間一樣沉重」。為突破困境，餐廳率先引進外送服務，菜單不只限於法式料理，還加入丼飯與拉麵等餐點，滿足在家用餐需求。同時也推出真空包裝料理宅配，成功吸引縣外顧客訂購。

餐廳不只改變供餐方式，更大膽使用秋田縣產熊肉入菜的法式野味料理。其中最受矚目的是新推出的「紅酒燉熊肉」。近藤主廚表示，外界常有熊肉又硬又腥的印象，但經過長時間的細心燉煮後，不但去除了腥味，肉質也變得軟嫩，口感甚至接近牛肉，顛覆一般人的既定印象。除了燉煮料理外，也可製作成串燒等多種形式，餐廳甚至提供到宅料理的服務，為地方餐飲注入全新可能。

近藤主廚認為，既然取用了動物的生命，就應該好好料理、珍惜食用，這也是對生命另一形式的尊重。他希望透過熊肉料理，讓野味成為秋田飲食文化的新亮點。在熊害帶來的不安之中，這間法式餐廳正以創意與行動，走出屬於地方餐飲的生存之道。

熊害跟疫情一樣慘…秋田法式餐廳搶救生意 紅酒燉熊肉加外送求生

