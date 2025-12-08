巴西聖保羅圖書館遇劫 馬蒂斯8幅版畫失竊

巴西聖保羅（ Sao Paulo）市政府今天表示，法國藝術家馬蒂斯（Henri Matisse）的8幅版畫從該市一間圖書館遭竊。

新聞報導指出，兩名持槍男子從Mario de Andrade圖書館偷走這些作品，並帶走了巴西著名畫家波提那利（Candido Portinari）的5件畫作。

警方在提供給法新社的聲明中表示：「兩名嫌犯持槍威脅一名保全人員和一對正在參觀圖書館的老夫婦。」

警方表示：「他們兩人進入存放文件的玻璃圓頂區，把文件和這8幅版畫放進帆布袋中，隨後從主出口逃離。」

當局尚未公布被盜藝術品的價值。這些作品屬於名為「從書本到博物館」的現代藝術展覽，該展覽旨在凸顯這座圖書館與聖保羅現代藝術博物館（Museumof Modern Art of Sao Paulo）之間的合作。

根據「聖保羅頁報」（Folha de S.Paulo），被盜作品包括印於馬蒂斯1947年藝術書「爵士」（Jazz）中的拼貼畫。

展覽原定今天結束。

聖保羅市長辦公室在聲明中表示，執法部門已在現場蒐證，圖書館內配備監視攝影機。