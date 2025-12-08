快訊

男到女研究生家幫打蟑螂卻因「1舉動」挨告判賠 律師：侵害隱私權

講座亂象／學生滑手機、學校不用心 名師拒絕校園演講

蔡英文籲強力肅貪綠能弊案 不能容忍不法牟利

如廁見女性清潔人員不舒服？半數日男點頭 發難男星澄清：不是反對

聯合新聞網／ 綜合報導
日本男性有超過半數不喜歡女性清潔人員進入男廁。男廁示意圖。 圖／Ingimage
日本男性有超過半數不喜歡女性清潔人員進入男廁。男廁示意圖。 圖／Ingimage

根據日媒「Abema News」報導，藝人田村淳日前在社群平台X發文「由女性清潔人員打掃男性廁所，感到很不自在」，雖肯定清潔打掃工作很辛苦，仍表示如廁時有不同性別的人存在，會讓人難以放鬆，引發社會熱議。由日本廁所協會和清潔科學研究所共同進行的相關調查顯示，約有半數男性對女性進入男廁清潔感到不適，但多半選擇默默忍耐，也有不少網友感謝田村說出自己的心聲。

不過，反對的聲音同樣強烈。有人直言，女性清潔人員並非自願進入男廁，而是基於工作需要；也有女性清潔員現身說法，指出夏季時的高溫、異味與體力負荷才是真正的挑戰。26歲的女性清潔員蘆田表示，起初確實感到心理上的壓力，但為了完成工作，只能刻意降低存在感，避免影響使用者。

資深清潔員稻邊則認為，若否定清潔人員的存在，容易傷害第一線工作者的尊嚴，但她也坦承，若換成自己是使用者，確實能理解不適感。清潔業者指出，男性清潔人力長期不足，加上人事成本考量，難以全面落實「同性清潔」。專家也分析，傳統性別分工的成見，導致男女比例結構性失衡。

對此，田村再次澄清，並非反對女性清潔，而是希望清楚標示清潔時段，讓民眾自行避開。相關人士認為，在人力與預算有限的現實下，短期內難以全面改善，但透過標示提醒、使用者體諒與長期制度調整，或許能逐步化解雙方的不安。

廁所 公廁 性別 日本 田村淳

延伸閱讀

掌紋非永遠不變！不只能算命 日醫從手相「線條變化」破解身體訊號

魚與熊掌竟可兼得？日本超市赫見帶毛爪高級食材 價錢更嚇人

每天用漱口水清喉嚨能預防流感？專家搖頭：可能帶來反效果

溫差殺人不分年紀！冬季洗澡小心「熱休克」 專家教保命2步驟

相關新聞

國外可以台灣卻不行？障礙者「斷食善終」爭議何在

近期在台灣有一名醫事人員聲稱，協助重度障礙者家屬進行「非自主斷食善終」，臺灣障礙研究學會對此發表聲明。聲明指出，當國家照顧與支持系統的不足、導致家庭長期承受照顧壓力時，社會往往會把這些外在的制度性問題，錯誤地推到障礙者身上。在這樣的情況下，家屬或醫師可能因為壓力或錯誤的生命價值判斷，錯認重度障礙者「沒有生活品質」或「生命不值得延續」，進而擅自替當事人作出終結生命的決定。臺灣障礙研究學會強調，制度缺口所造成的困境，不應成為他人取代障礙者決定生命去留的理由。

7分鐘驚世搶案後羅浮宮又出包！天花板漏水釀400件資料受損

衛報報導，巴黎羅浮宮10月才驚爆珠寶遭大膽竊賊七分鐘洗劫，挨批維安與設施老舊問題早已浮現。然而警訊才過數周，館內又傳出漏...

智慧型手機OUT！雪梨名校強制小學生改用「摺疊式老人機」

紐約郵報報導，澳洲雪梨私立名校克瑞布魯克學校（Cranbrook School）宣布，將自2026年起全面禁止小學部學生...

如廁見女性清潔人員不舒服？半數日男點頭 發難男星澄清：不是反對

根據日媒Abema News報導，藝人田村淳日前在社群平台X發文表示「由女性清潔人員打掃男性廁所，感到很不自在」，雖肯定清潔打掃工作很辛苦，仍表示如廁時有性別不同的人存在，會讓人難以放鬆，引發社會熱議。由日本廁所協會和清潔科學研究所共同進行的相關調查顯示，約有半數男性對女性進入男廁清潔感到不適，但多半選擇默默忍耐，也有不少網友感謝田村說出自己的心聲。

羅浮宮禍不單行 管線漏水損及數百件文獻

繼近月發生重大竊案和建物老舊以致關閉展廳之後，巴黎羅浮宮（Louvre）再次出現問題。羅浮宮埃及文物圖書館上月底漏水，造...

低價購車吸金百億誆騙逾2萬人 伊朗龐氏騙局首腦伏法

伊朗司法部表示，一名操縱龐大投資詐騙案、以低價購車為餌誆騙逾2萬名民眾、吸金約3.5億美元（約新台幣110億元）的主犯，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。