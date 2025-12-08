如廁見女性清潔人員不舒服？半數日男點頭 發難男星澄清：不是反對

根據日媒「Abema News」報導，藝人田村淳日前在社群平台X發文「由女性清潔人員打掃男性廁所，感到很不自在」，雖肯定清潔打掃工作很辛苦，仍表示如廁時有不同性別的人存在，會讓人難以放鬆，引發社會熱議。由日本廁所協會和清潔科學研究所共同進行的相關調查顯示，約有半數男性對女性進入男廁清潔感到不適，但多半選擇默默忍耐，也有不少網友感謝田村說出自己的心聲。

不過，反對的聲音同樣強烈。有人直言，女性清潔人員並非自願進入男廁，而是基於工作需要；也有女性清潔員現身說法，指出夏季時的高溫、異味與體力負荷才是真正的挑戰。26歲的女性清潔員蘆田表示，起初確實感到心理上的壓力，但為了完成工作，只能刻意降低存在感，避免影響使用者。

資深清潔員稻邊則認為，若否定清潔人員的存在，容易傷害第一線工作者的尊嚴，但她也坦承，若換成自己是使用者，確實能理解不適感。清潔業者指出，男性清潔人力長期不足，加上人事成本考量，難以全面落實「同性清潔」。專家也分析，傳統性別分工的成見，導致男女比例結構性失衡。

對此，田村再次澄清，並非反對女性清潔，而是希望清楚標示清潔時段，讓民眾自行避開。相關人士認為，在人力與預算有限的現實下，短期內難以全面改善，但透過標示提醒、使用者體諒與長期制度調整，或許能逐步化解雙方的不安。