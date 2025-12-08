智慧型手機OUT！雪梨名校強制小學生改用「摺疊式老人機」

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
澳洲12月10日起獨步全球禁止16歲以下兒童及青少年使用社群媒體。圖為手機使用示意圖。路透
澳洲12月10日起獨步全球禁止16歲以下兒童及青少年使用社群媒體。圖為手機使用示意圖。路透

紐約郵報報導，澳洲雪梨私立名校克瑞布魯克學校（Cranbrook School）宣布，將自2026年起全面禁止小學部學生使用智慧型手機，並要求家長改替學生購買Nokia等折疊式功能型手機。

克瑞布魯克學校位於雪梨東區貝爾維尤丘，校方新規定將限制3到6年級學生在往返學校途中可攜帶的手機種類，僅允許使用售價不到100澳元的Nokia 2660 Flip 4G或Opel Mobile Flip Phone兩款摺疊式手機。

校方表示，目的是降低學生在通勤時因智慧型手機衍生的不當使用情況，並讓孩子在校內更專注於學習與同儕互動。

小學部主任馬奎特（Michele Marquet）指出，學校經常需處理學生在上下學途中，尤其搭乘大眾運輸工具時使用智慧型手機引發的問題。她強調，新措施將有助學生在上下學途中保持適當行為，也能改善校內學習環境。

克瑞布魯克先前已禁止學生在上課時間使用手機，但允許學童通勤時攜帶手機。

這所雪梨名校並非個案。其他私校包括昆伍德女子學校（Queenwood）與平布爾女子學院（Pymble Ladies' College），皆宣布限制學生使用智慧型手機。西雪梨地區約80所天主教學校更將在2026學年起全面禁止學生攜帶手機。

新南威爾斯州所有公立學校也已全面禁止手機，反映家長、教師與政府對學生使用智慧型手機的安全與身心健康日益關注。

與此同時，澳洲12月10日起獨步全球禁止16歲以下兒童及青少年使用社群媒體，禁令範圍涵蓋IG、Facebook、Kick、Reddit、Snapchat、Threads、TikTok、Twitch、X、YouTube等10個平台。

