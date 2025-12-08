瑞士最貴車牌「SO 1」喊價千萬台幣 車主激烈競標

快訊

中央社／ 蘇黎世8日專電

上週瑞士索羅舒恩州（Solothurn）車牌競標，廣受車主喜愛的車號「SO 1」釋出拍賣，競標網站一度受惡意攻擊而關閉。目前有效競標最高價35.7萬瑞郎（約新台幣1390萬元），打破瑞士車牌紀錄，州機動車輛管理局近日將以此價格重新啟動拍賣。

「SO 1」車牌對某些車主而言，代表著「世間唯一」的價值。

1994年，一名索羅舒恩居民以2萬瑞士法郎購入「SO 1」車牌，已是當時轟動新聞。2018年，這塊車牌被交回，並存放於機動車輛管理局。今年12月，「SO 1」車牌再度釋出，以1萬瑞郎起標，線上拍賣會競爭激烈。

上週四深夜起，競標價格陸續標出高價，高達100萬瑞郎（約新台幣3890萬元），異常的價格飆升令主管機關懷疑為惡意競標，於是關閉競標網站。

相關部門在週五早上立即與多位出價者直接聯繫後，確認疑點，「SO 1」競標目前以35.7萬瑞郎位居第1名，打破之前於蘇黎世州「ZH 24」車牌所創下的29.9萬瑞郎紀錄（約新台幣1160萬元）。預計網站再度啟動後，「SO 1」競標價格將再創新高。

針對這次惡意競標事件，機動車輛管理局正在檢討競標報名程序是否需要調整。另外，主管單位也研議對不法分子的濫用投標行為採取刑事措施。

瑞士民眾包林格（Diago Bollinger）表示，對愛車族來說，車牌代表一種身分象徵和收藏品，瑞士車牌屬人、不屬車，車主換車可繼續使用原車牌，特別車號是車主們追逐的標的，數字越小越受歡迎。

