瓜地馬拉耶誕遊行傳槍響 小鎮鎮長遇害身亡

瓜地馬拉官員今天表示，一個小鎮的鎮長參與耶誕遊行時遭人槍殺，其中一名隨扈也在這起事件中受傷。

法新社報導，瓜地馬拉全國市政會（ANAM）說，奧伯羅鎮（Obero）38歲鎮長馬洛奎（NelsonMarroquin）昨天遭遇槍擊身亡。奧伯羅鎮位於首都瓜地馬拉市（Guatemala City）以東70公里處。

瓜國總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）譴責這起槍擊事件，並下令展開調查。

如同許多中美洲國家，瓜地馬拉飽受幫派暴力猖獗之苦。

根據國家經濟研究中心（National Economic ResearchCenter）統計，在瓜地馬拉，每10萬人就有17.7起謀殺案，為全球平均的兩倍。

惡名昭彰黑幫組織「18街」（Barrio 18）的20名成員今年10月越獄，為2024年1月上任的阿雷巴洛政府帶來迄今最大危機。目前仍有16人在逃。

瓜地馬拉政府上個月宣布，美國將派遣一支聯邦調查局（FBI）小組協助追捕這些幫派成員。

在越獄事件發生後，阿雷巴洛撤換了他的內政部長。

美國已將18街列為「外國恐怖組織」。