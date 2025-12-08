快訊

鐵道再教育？維護車廂安全與「軟性勸導」的乘車心理戰

陸外交部指控日本炒作「雷達照射」問題 渲染緊張局勢

板橋後站餐廳氣爆宛如戰地慘況曝 住戶驚：整棟樓大搖晃嚇死

瓜地馬拉耶誕遊行傳槍響 小鎮鎮長遇害身亡

中央社／ 瓜地馬拉市7日綜合外電報導

瓜地馬拉官員今天表示，一個小鎮的鎮長參與耶誕遊行時遭人槍殺，其中一名隨扈也在這起事件中受傷。

法新社報導，瓜地馬拉全國市政會（ANAM）說，奧伯羅鎮（Obero）38歲鎮長馬洛奎（NelsonMarroquin）昨天遭遇槍擊身亡。奧伯羅鎮位於首都瓜地馬拉市（Guatemala City）以東70公里處。

瓜國總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）譴責這起槍擊事件，並下令展開調查。

如同許多中美洲國家，瓜地馬拉飽受幫派暴力猖獗之苦。

根據國家經濟研究中心（National Economic ResearchCenter）統計，在瓜地馬拉，每10萬人就有17.7起謀殺案，為全球平均的兩倍。

惡名昭彰黑幫組織「18街」（Barrio 18）的20名成員今年10月越獄，為2024年1月上任的阿雷巴洛政府帶來迄今最大危機。目前仍有16人在逃。

瓜地馬拉政府上個月宣布，美國將派遣一支聯邦調查局（FBI）小組協助追捕這些幫派成員。

在越獄事件發生後，阿雷巴洛撤換了他的內政部長。

美國已將18街列為「外國恐怖組織」。

瓜地馬拉 幫派 美國

延伸閱讀

台新新光金溫馨耶誕點燈

foodpanda前進耶誕城限時發胖胖達手燈 Uber Eats耶誕派對美食買1送1

清晨燈海陪跑！新北耶誕馬拉松接力賽 600隊熱血開跑

卓榮泰歡迎日本偶像來台 黃偉哲：台南耶誕跨年連4年邀日星

相關新聞

智慧型手機OUT！雪梨名校強制小學生改用「摺疊式老人機」

紐約郵報報導，澳洲雪梨私立名校克瑞布魯克學校（Cranbrook School）宣布，將自2026年起全面禁止小學部學生...

羅浮宮禍不單行 管線漏水損及數百件文獻

繼近月發生重大竊案和建物老舊以致關閉展廳之後，巴黎羅浮宮（Louvre）再次出現問題。羅浮宮埃及文物圖書館上月底漏水，造...

低價購車吸金百億誆騙逾2萬人 伊朗龐氏騙局首腦伏法

伊朗司法部表示，一名操縱龐大投資詐騙案、以低價購車為餌誆騙逾2萬名民眾、吸金約3.5億美元（約新台幣110億元）的主犯，...

印尼蘇門答臘洪患至少940死…傳染病疫情惡化 醫療設備慘遭泥巴掩蓋

熱帶氣旋日前過境印尼蘇門答臘引發洪災和山崩，釀至少940死，災區居民通報腹瀉、發燒及肌肉痠痛等傳染病症狀的案例暴增，當局...

台灣連續2年參與菲律賓外科年會 深化跨國醫療合作

菲律賓外科醫師學會第81屆年會正在進行，多個國家的外科醫師學會也受邀與會。台灣外科醫學會今年第2度參加，分享移植醫學及促...

泰國南部洪災影響逾23萬人 總理下令：14天內災區恢復

泰國防減災廳報告指出，南部5個府持續受洪災重創，共計逾23.6萬人受災，目前各單位正在加快發放物資和進行災後重建工作。泰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。