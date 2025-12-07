低價購車吸金百億誆騙逾2萬人 伊朗龐氏騙局首腦伏法

快訊

中央社／ 德黑蘭7日綜合外電報導
伊朗司法部表示，一名操縱龐大投資詐騙案、以低價購車為餌誆騙逾2萬名民眾、吸金約3.5億美元（約新台幣110億元）的主犯，已於今天遭到處決。汽車示意圖。圖／AI生成
伊朗司法部表示，一名操縱龐大投資詐騙案、以低價購車為餌誆騙逾2萬名民眾、吸金約3.5億美元（約新台幣110億元）的主犯，已於今天遭到處決。

法新社報導，根據伊朗司法部官方「米桑線上」（Mizan Online）網站，Rezaayat Khodro Taravat Novin公司負責人賈法瑞（Mohammad Reza Ghaffari） 因「大規模擾亂國家經濟體系」與網絡詐欺罪遭判死刑，最高法院維持原判後於今日執行絞刑。

這起詐騙計畫始於2013年，地點位於北部卡什溫省（Qazvin），賈法瑞向民眾承諾能以低於市價的價格買到汽車，之後又擴大至房地產與各類投資方案。

檢方指控賈法瑞及其同夥向民眾詐取「巨額資金」，整個運作模式本質上是一場龐氏騙局（Ponzischeme）─以新投資者的資金支付早期客戶的報酬。

司法部表示，詐騙涉及的金額依當前匯率換算約3.5億美元。司法部同時指出，實際上只有「約4%」的客戶真正拿到車輛。這起案件共有超過28000名受害者提告，共有28名被告。

法院因此判決賈法瑞破壞國家經濟。

司法部強調，法院努力確保受害者能獲得賠償。

「米桑線上」說：「法院已給予被告所有必要機會償還民眾的投資款。」賈法瑞在審判期間甚至聲稱願意償付投資款，原本可能因此免於死刑。

但自最高法院於8月維持死刑判決以來，儘管多次發出「警告與最後期限」，他依然未能清償投資款，最終執行死刑。

司法官員表示，這起龐氏騙局對受害者造成「嚴重的財務與心理傷害」，包括壓力相關疾病與家庭破裂。

伊朗死刑適用範圍涵蓋謀殺罪與強暴罪，也包括重大經濟犯罪與間諜案件。

根據包含國際特赦組織（Amnesty International）在內的多個人權團體，伊朗是世界上死刑執行次數第二多的國家，僅次於中國。

