快訊

賴瑞隆為兒霸凌案二度召開記者會 女童母親點頭原諒：感受到他的善意

傳鄭習會農曆年前後登場 國民黨駁斥：拒絕造謠煽動 捍衛兩岸和平

印尼蘇門答臘洪患至少940死…傳染病疫情惡化 醫療設備慘遭泥巴掩蓋

中央社／ 雅加達7日綜合外電報導
熱帶氣旋日前過境印尼蘇門答臘引發洪災和山崩，釀至少940死。圖為12月6日，在亞齊省亞齊塔米昂地區發生山洪暴發後，一名男子扛著鋤頭走在仍然滿是泥漿的街道上。法新社
熱帶氣旋日前過境印尼蘇門答臘引發洪災和山崩，釀至少940死。圖為12月6日，在亞齊省亞齊塔米昂地區發生山洪暴發後，一名男子扛著鋤頭走在仍然滿是泥漿的街道上。法新社

熱帶氣旋日前過境印尼蘇門答臘引發洪災和山崩，釀至少940死，災區居民通報腹瀉、發燒及肌肉痠痛等傳染病症狀的案例暴增，當局正設法應對災後疫情和醫療物資短缺。

上週熱帶氣旋過境蘇門答臘3省（含亞齊）引發洪水和山崩，重創當地環境，路透社引述印尼當局今天公布的統計資料報導，這場災害迄今造成至少940死，另有276人失聯。

位於災區的亞齊塔米昂（Aceh Tamiang）唯一一家醫院的患者與醫護人員今天告訴路透社，院內患者病情持續惡化。有目擊者告訴路透社，醫院醫療設備遭泥巴掩蓋，針筒散落一地，部分藥品被沖走。

民眾家園遭洪水挾帶泥流和瓦礫沖毀後，當地傳染病疫情惡化。印尼衛生部上週表示，災後「環境和居住場所尚未恢復」，居民通報腹瀉、發燒及肌肉痠痛等症狀的案例暴增。

這家醫院的護理師努拉雅蒂（Nurhayati）表示，藥品缺貨導致醫院運作幾乎停頓。醫護人員設法搶救嬰兒加護病房的呼吸器但未成功。她指出，1名嬰兒因此夭折，另有6名嬰兒存活。

期盼醫院早日恢復原貌的努拉雅蒂說：「大家都知道我是護理師，什麼都不能做使我感到沮喪，我只能提供手邊僅有的藥品。這是很嚴重的災難，一切都毀了。」

印尼衛生當局5日表示，這場洪患影響蘇門答臘3省共31家醫院和156間小型醫療中心。

蘇門答臘（Sumatra）當地官員已呼籲雅加達中央政府宣布全國緊急狀態，以便運用更多資源救災和紓困。

印尼 醫護人員 嬰兒 山崩 災後

延伸閱讀

美國不再建議新生兒接種B肝疫苗 專家籲：台灣應加強流行病毒監測

新任理事長林憶君推「藥事外交」 藥師全聯會與印尼藥師會姐妹會續約

男子性侵婦女又偷竊 印尼村民殘忍私刑割他生殖器曬屍遊街

台灣、印尼藥師提前續盟 鞏固姐妹會情誼與交流

相關新聞

印尼蘇門答臘洪患至少940死…傳染病疫情惡化 醫療設備慘遭泥巴掩蓋

熱帶氣旋日前過境印尼蘇門答臘引發洪災和山崩，釀至少940死，災區居民通報腹瀉、發燒及肌肉痠痛等傳染病症狀的案例暴增，當局...

台灣連續2年參與菲律賓外科年會 深化跨國醫療合作

菲律賓外科醫師學會第81屆年會正在進行，多個國家的外科醫師學會也受邀與會。台灣外科醫學會今年第2度參加，分享移植醫學及促...

泰國南部洪災影響逾23萬人 總理下令：14天內災區恢復

泰國防減災廳報告指出，南部5個府持續受洪災重創，共計逾23.6萬人受災，目前各單位正在加快發放物資和進行災後重建工作。泰...

印度夜店傳火警！疑瓦斯氣爆引發火災 增至25死、6傷

印度果阿邦（Goa）行政首長今天表示當地一間夜店午夜傳出火警，死亡人數增至25人，包含3至4名觀光客，另有6人受傷，情況...

澳洲新南威爾斯野火肆虐…政府啟動災難救助 總理：看來又是一個艱難季節

澳洲全國人口最多的新南威爾斯州在野火肆虐下，一些房屋、基礎設施遭燒毀，火勢蔓延數千公頃的灌木叢。聯邦與州政府今天啟動災害...

希臘克里特島外海移民船翻覆…造成18死 疑充氣艇兩側洩氣

希臘海岸防衛隊發言人今天表示，一艘載著移民的充氣艇在希臘南方克里特島外海翻覆，造成18人身亡，另有2人獲救

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。