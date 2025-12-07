台灣連續2年參與菲律賓外科年會 深化跨國醫療合作

菲律賓外科醫師學會第81屆年會正在進行，多個國家的外科醫師學會也受邀與會。台灣外科醫學會今年第2度參加，分享移植醫學及促進青年醫師交流，持續深化跨國醫療合作。

本屆年會於6日至10日在大馬尼拉地區曼達路永市（Mandaluyong）舉行，以「外科協同效應：經典醫術與現代科技的融合」為主題，聚焦結合尖端現代科技與傳統外科醫術，強調跨國合作與臨床新知分享，開幕典禮今天登場。

除了菲律賓外科醫師學會會員之外，多個東南亞國家協會（ASEAN）會員國以及美國、日本、澳洲、紐西蘭、加拿大及印度等國的外科醫師學會，也受邀與會，台灣外科醫學會有6人參加。

台灣外科醫學會理事長、國防部軍醫局局長蔡建松今年將以心臟移植為題發表演講，團員則分享手與肢體移植技術。

蔡建松表示，台灣去年首次參加菲年會並簽署合作備忘錄之後，國際互動明顯增加，今年3月促成台、菲、馬來西亞、泰國舉辦聯合研討會，7月則赴泰國與ASEAN青年醫師交流，加強台灣與區域醫師的專業連結。

他補充，2026年台灣外科醫學會年會將於4月25至26日在台北舉行，預計擴大合作再加入新加坡及越南，持續推動跨國學術與青年醫師交流。

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維說，秀傳自2008年成立微創手術訓練平台以來，已與台灣多家醫學中心及國際專家攜手，訓練全亞洲外科醫師，其中菲律賓是參與最積極的國家之一，10多年來已有數千名菲律賓醫師到台灣受訓。

黃士維說，菲律賓人口眾多且醫療訓練資源較分散，台灣能提供高品質且密集的訓練，深受菲國醫界認可，他自2013年起多年往返菲律賓推動合作，雙方也已簽署多項備忘錄，使交流逐漸制度化。

中華民國駐菲律賓副代表李廷盛表示，台灣團連續兩年受邀參加菲律賓外科年會，有助於提升雙邊交流，「醫療無國界，台灣能夠參與大會，不僅深化合作，也展現台灣醫療實力。」

台灣外科醫學會去年與菲律賓外科醫師學會簽署合作備忘錄，推動微創手術、AI應用等技術交流，使台灣逐步成為東南亞醫師進修的重要基地，雙方合作被視為民間醫療外交的成功案例，並強化區域外科醫療發展。