快訊

2千多名派遣人力如次等公民 張忠謀霸氣下令：連清潔工都必須轉正職

北市信義區違規拒檢！毒犯逃逸連撞3車、釀2人送醫 警追捕搜出喪屍煙彈

泰國南部洪災影響逾23萬人 總理下令：14天內災區恢復

中央社／ 曼谷7日專電
泰國防減災廳報告指出，南部5個府持續受洪災重創，共計逾23.6萬人受災。圖為11月29日，泰國南部宋卡府合艾市的瑪哈塔芒卡拉拉姆寺周圍被洪水淹沒。法新社
泰國防減災廳報告指出，南部5個府持續受洪災重創，共計逾23.6萬人受災。圖為11月29日，泰國南部宋卡府合艾市的瑪哈塔芒卡拉拉姆寺周圍被洪水淹沒。法新社

泰國防減災廳報告指出，南部5個府持續受洪災重創，共計逾23.6萬人受災，目前各單位正在加快發放物資和進行災後重建工作。泰國總理阿努廷昨天到重災區合艾市勘災，並訂出14天內須完成清理和重建工作的目標。

泰國南部遭遇近年最嚴重洪災，導致逾140人死亡，總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）昨天再赴宋卡府合艾（Hat Yai）勘災，並對災後投入救援的人員表示感謝。他說，災後重建工作快速進展，體現出「非凡地團結」和國家強大的凝聚力量。

泰國公共電視台（Thai PBS）報導，這是阿努廷自宋卡府遭受洪災以來第六次到災區視察。阿努廷說，合艾市大部分地區的電力和自來水等公共設施已恢復，其他包括垃圾處理等重建工作仍在進行中。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，阿努廷表示，政府的當務之急是加快清理房屋、市場和公共場所，確保合艾市能在14天內恢復正常運作。他說，理解居民面臨的壓力和疲憊，呼籲大家保持耐心，並指示官員冷靜並專業地處理所有爭議。

針對災民的補助計畫，他表示，大部分的款項都已經發放，剩餘的案件仍等待最後批准，並指示各單位加快審核流程，預計所有補助款項將於下週發放完畢。

報導指出，下週舉行的內閣會議將提出包括宋卡府在內的所有受災地區的額外援助方案，其中包括對企業給予援助、加快保險理賠流程及可能的稅收減免等。

民族報（The Nation）6日報導，泰國防減災廳（DDPM）發布有關洪水災情統計的數據，指出目前南部仍有5個府持續受洪災影響，重建工作和救援仍在進行中。

根據相關報告，截至6日，洪災共影響了8萬4450戶家庭，約23萬6375人。泰國媒體Thaiger6日引述公共衛生部數據指出，截至12月4日下午4點，南部洪災死亡人數為145人，其中42具遺體已送回家屬，103具遺體身分仍待確認。

泰國 阿努廷 災後 洪水 曼谷

延伸閱讀

啟用一年多！比亞迪泰國工廠達 7 萬輛里程碑 Sealion 6 成紀念代表車款

台泰旅客總數創新高 中市府：駐台代表代言行銷也創21萬高點閱率

花蓮洪災賑助已撥逾9億 助2582戶重整家園

泰國通縮壓力加重 物價連八個月負成長

相關新聞

「差1歲」恰好成自然實驗！研究曝接種1疾病疫苗 可望減少罹患失智症風險

美國有線電視新聞網（CNN）報導，一項發表於科學期刊「細胞」（Cell）的最新研究指出，接種2劑的帶狀皰疹疫有助降低失智...

台灣連續2年參與菲律賓外科年會 深化跨國醫療合作

菲律賓外科醫師學會第81屆年會正在進行，多個國家的外科醫師學會也受邀與會。台灣外科醫學會今年第2度參加，分享移植醫學及促...

泰國南部洪災影響逾23萬人 總理下令：14天內災區恢復

泰國防減災廳報告指出，南部5個府持續受洪災重創，共計逾23.6萬人受災，目前各單位正在加快發放物資和進行災後重建工作。泰...

印度夜店傳火警！疑瓦斯氣爆引發火災 增至25死、6傷

印度果阿邦（Goa）行政首長今天表示當地一間夜店午夜傳出火警，死亡人數增至25人，包含3至4名觀光客，另有6人受傷，情況...

澳洲新南威爾斯野火肆虐…政府啟動災難救助 總理：看來又是一個艱難季節

澳洲全國人口最多的新南威爾斯州在野火肆虐下，一些房屋、基礎設施遭燒毀，火勢蔓延數千公頃的灌木叢。聯邦與州政府今天啟動災害...

希臘克里特島外海移民船翻覆…造成18死 疑充氣艇兩側洩氣

希臘海岸防衛隊發言人今天表示，一艘載著移民的充氣艇在希臘南方克里特島外海翻覆，造成18人身亡，另有2人獲救

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。