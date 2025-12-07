澳洲新南威爾斯野火肆虐…政府啟動災難救助 總理：看來又是一個艱難季節

快訊

中央社／ 雪梨7日綜合外電報導
澳洲全國人口最多的新南威爾斯州在野火肆虐下，一些房屋、基礎設施遭燒毀，火勢蔓延數千公頃的灌木叢。圖為6日，消防員正在撲滅澳洲新南威爾斯州中央海岸庫勒旺地區蔓延的叢林大火。歐新社
澳洲全國人口最多的新南威爾斯州在野火肆虐下，一些房屋、基礎設施遭燒毀，火勢蔓延數千公頃的灌木叢。圖為6日，消防員正在撲滅澳洲新南威爾斯州中央海岸庫勒旺地區蔓延的叢林大火。歐新社

澳洲全國人口最多的新南威爾斯州在野火肆虐下，一些房屋、基礎設施遭燒毀，火勢蔓延數千公頃的灌木叢。聯邦與州政府今天啟動災害救助措施，協助受災民眾。

路透社報導，今天新南威爾斯州仍有60多處野火在燃燒。昨天，野火摧毀了州內中部沿海地區至少12棟房屋；此區人口超過35萬人，位於澳洲最大城市雪梨以北約45公里處。

當局警告，歷經幾個較為平靜的季節後，澳洲今年夏天將是高風險的野火季，預測全國各地可能出現極端高溫，火災機率升高。

總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，所幸目前野火未造成人員傷亡。

艾班尼斯今天在澳洲廣播公司（ABC）電視節目中表示：「今年夏季看來又是一個艱難季節。」澳洲位於南半球，此時正值酷暑。

澳洲聯邦及新南威爾斯州政府在聯合聲明中指出，對州內6個地區昨天在極端高溫下爆發的野火，當局啟動災難救助措施。

根據新南威爾斯州農村消防局資料，今天仍有兩處火勢失控延燒，列第2高危險等級。

新南州是澳洲最容易發生野火的地區之一，氣候變遷導致火災風險不斷升高。在2019年至2020年的澳洲「黑色夏季」，野火燒毀了相當於土耳其面積的土地，造成33人死亡。

