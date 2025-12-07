澳洲新南威爾斯野火肆虐…政府啟動災難救助 總理：看來又是一個艱難季節

澳洲全國人口最多的新南威爾斯州在野火肆虐下，一些房屋、基礎設施遭燒毀，火勢蔓延數千公頃的灌木叢。聯邦與州政府今天啟動災害救助措施，協助受災民眾。

路透社報導，今天新南威爾斯州仍有60多處野火在燃燒。昨天，野火摧毀了州內中部沿海地區至少12棟房屋；此區人口超過35萬人，位於澳洲最大城市雪梨以北約45公里處。

當局警告，歷經幾個較為平靜的季節後，澳洲今年夏天將是高風險的野火季，預測全國各地可能出現極端高溫，火災機率升高。

總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，所幸目前野火未造成人員傷亡。

艾班尼斯今天在澳洲廣播公司（ABC）電視節目中表示：「今年夏季看來又是一個艱難季節。」澳洲位於南半球，此時正值酷暑。

澳洲聯邦及新南威爾斯州政府在聯合聲明中指出，對州內6個地區昨天在極端高溫下爆發的野火，當局啟動災難救助措施。

根據新南威爾斯州農村消防局資料，今天仍有兩處火勢失控延燒，列第2高危險等級。

新南州是澳洲最容易發生野火的地區之一，氣候變遷導致火災風險不斷升高。在2019年至2020年的澳洲「黑色夏季」，野火燒毀了相當於土耳其面積的土地，造成33人死亡。