希臘克里特島外海移民船翻覆…造成18死 疑充氣艇兩側洩氣
希臘海岸防衛隊發言人今天表示，一艘載著移民的充氣艇在希臘南方克里特島外海翻覆，造成18人身亡，另有2人獲救。
綜合法新社和路透社報導，這名發言人指出：「有2名生還者傷勢嚴重，已送醫救治。船隻沉沒的具體情況不明，後續將驗屍釐清案情。」
希臘廣播電視公司（ERT）報導，當局在已經進水的船上發現罹難者遺體，法醫初步研判，這些移民可能因脫水死亡。另據美聯社，翻覆的船隻是一艘充氣艇。
克里特島港口城市耶拉派特拉（Ierapetra）市長佛朗古利斯（Manolis Frangoulis）告訴記者，所有罹難者都是年輕人，「移民搭乘的船隻兩側洩氣，導致乘客擠在狹窄空間內」。
希臘國家通訊社「雅典通訊社」（Athens News Agency, ANA）披露，航經附近的一艘土耳其貨輪發現該船後立即通報相關單位。
希臘政府官員指出，這艘船是在克里特島西南方約48公里處被發現，2名生還者獲救後送往克里特島救治。
海岸防衛隊引述生還者說法表示，惡劣海象導致船隻航行不穩，船上沒有遮蔽處且缺乏食物和飲用水。
聯合國難民署（UNHCR）統計資料顯示，今年來逾1萬6770名尋求庇護者利用這條路線抵達歐洲。
