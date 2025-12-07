快訊

希臘克里特島外海移民船翻覆…造成18死 疑充氣艇兩側洩氣

中央社／ 雅典6日綜合外電報導
2025年12月6日，一艘海岸防衛隊船隻停靠在希臘克里特島伊拉佩特拉港，船上載著在希臘南部小島克里西附近海域沉船事故中溺亡的移民遺體。路透
2025年12月6日，一艘海岸防衛隊船隻停靠在希臘克里特島伊拉佩特拉港，船上載著在希臘南部小島克里西附近海域沉船事故中溺亡的移民遺體。路透

希臘海岸防衛隊發言人今天表示，一艘載著移民的充氣艇在希臘南方克里特島外海翻覆，造成18人身亡，另有2人獲救。

綜合法新社和路透社報導，這名發言人指出：「有2名生還者傷勢嚴重，已送醫救治。船隻沉沒的具體情況不明，後續將驗屍釐清案情。」

希臘廣播電視公司（ERT）報導，當局在已經進水的船上發現罹難者遺體，法醫初步研判，這些移民可能因脫水死亡。另據美聯社，翻覆的船隻是一艘充氣艇。

克里特島港口城市耶拉派特拉（Ierapetra）市長佛朗古利斯（Manolis Frangoulis）告訴記者，所有罹難者都是年輕人，「移民搭乘的船隻兩側洩氣，導致乘客擠在狹窄空間內」。

希臘國家通訊社「雅典通訊社」（Athens News Agency, ANA）披露，航經附近的一艘土耳其貨輪發現該船後立即通報相關單位。

希臘政府官員指出，這艘船是在克里特島西南方約48公里處被發現，2名生還者獲救後送往克里特島救治。

海岸防衛隊引述生還者說法表示，惡劣海象導致船隻航行不穩，船上沒有遮蔽處且缺乏食物和飲用水。

聯合國難民署（UNHCR）統計資料顯示，今年來逾1萬6770名尋求庇護者利用這條路線抵達歐洲。

希臘 移民

相關新聞

「差1歲」恰好成自然實驗！研究曝接種1疾病疫苗 可望減少罹患失智症風險

美國有線電視新聞網（CNN）報導，一項發表於科學期刊「細胞」（Cell）的最新研究指出，接種2劑的帶狀皰疹疫有助降低失智...

澳洲新南威爾斯野火肆虐…政府啟動災難救助 總理：看來又是一個艱難季節

澳洲全國人口最多的新南威爾斯州在野火肆虐下，一些房屋、基礎設施遭燒毀，火勢蔓延數千公頃的灌木叢。聯邦與州政府今天啟動災害...

希臘克里特島外海移民船翻覆…造成18死 疑充氣艇兩側洩氣

希臘海岸防衛隊發言人今天表示，一艘載著移民的充氣艇在希臘南方克里特島外海翻覆，造成18人身亡，另有2人獲救

英組織闖倫敦塔 王冠展示櫃砸甜點高喊「民主崩潰」

英國BBC報導，英國警方6日上午10時後不久接獲通報，稱有人在倫敦塔對陳列英國帝國王冠的展示櫃砸卡士達醬和烤蘋果奶酥。展...

公民團體闖倫敦塔 朝王室珠寶展示櫃丟甜點4人被捕

警方表示，今天有4人在倫敦塔（Tower of London）朝展示英國王室珠寶的展示櫃投擲蘋果奶酥與卡士達醬後被捕，這...

星期人物／再當美棋子 葉南德茲獲特赦撼動宏都拉斯政局

葉南德茲從美國重刑犯到突然被川普特赦，這場戲劇性翻轉不只牽動宏都拉斯政局，更在美中台角力中投下暗影。外界質疑川普以「政治迫害」為由特赦，背後卻可能意在重組中美洲勢力、影響宏國大選。葉南德茲被視為跨境毒梟網絡的關鍵人物，其回歸宏都拉斯恐改寫毒品路線、邊境安全與當地選情，也為台灣在中美洲的邦交局勢再添變數。這場圍繞毒、權、外交的複雜交易，究竟是政治豪賭，還是更大陰謀的開始？

