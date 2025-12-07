公民團體闖倫敦塔 朝王室珠寶展示櫃丟甜點4人被捕

快訊

中央社／ 倫敦6日綜合外電報導
自稱是新的非暴力公民抵抗組織「奪回權力」6日發布照片顯示，兩名該組織支持者朝倫敦塔展示帝國王冠的展示櫃砸食物，並拿著寫了「民主已崩潰—對富人徵稅」的橫幅。法新社
自稱是新的非暴力公民抵抗組織「奪回權力」6日發布照片顯示，兩名該組織支持者朝倫敦塔展示帝國王冠的展示櫃砸食物，並拿著寫了「民主已崩潰—對富人徵稅」的橫幅。法新社

警方表示，今天有4人在倫敦塔（Tower of London）朝展示英國王室珠寶的展示櫃投擲蘋果奶酥與卡士達醬後被捕，這是近期直接行動抗議的最新一例。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）表示，警方接獲通報後做出回應，並指出4名抗議者將疑似食物丟向展示櫃，隨後離開現場。

警方補充說，他們與倫敦市警察及保全人員緊密合作，已有4人因涉嫌刑事破壞被捕並被拘留。

鮮為人知、自稱非暴力公民抗爭團體「奪回權力」（Take Back Power）聲稱為此行動負責，並表示其成員丟了蘋果奶酥與卡士達醬。

「奪回權力」在網路發布聲明，要求英國政府成立常設公民大會，擁有徵收極端財富稅與修補英國問題的權力。

該團體在社群媒體分享事件影片，畫面中一名年輕女子把鋁箔盤裡的蘋果奶酥推向玻璃展示櫃，接著一名年輕男子從容器中將卡士達醬潑灑在其上。

影片顯示兩名嫌疑人均穿著印有「奪回權力」字樣與標誌的T恤。

年輕女子喊道：「民主已經崩毀！」潑卡士達醬的男子則大喊：「我們來到這裡，來到國家的珠寶前，就是為了奪回權力。」

一名女性工作人員拿著對講機試圖制止，多次高喊「不好意思！」同時透過無線電呼叫協助。

這起事件是近來英國及其他地區直接行動抗議的最新案例，目標往往是文化、體育及其他公共場所。

過去的行動包括朝梵谷（Vincent van Gogh）名畫「向日葵」（Sunflowers）投擲番茄湯，以及在「巨石陣」（Stonehenge）撒上橘色粉末等。

