加薩戰爭後伯利恆耶誕樹首度點燈 歡樂氣氛回歸

中央社／ 伯利恆6日綜合外電報導

在被占領的約旦河西岸伯利恆（Bethlehem），耶穌基督的傳統誕生地，今天再度洋溢耶誕節的歡樂氣氛。這是自2年多前加薩戰爭爆發以來，伯利恆城首次點亮耶誕樹。

法新社報導，掛滿紅色與金色球飾的耶誕樹，矗立在馬槽廣場上，距耶誕教堂（Church of the Nativity）僅數公尺，已成為希望的象徵。

在長達兩小時的儀式結束時，耶誕樹在歡呼聲中亮起；黃色燈光閃爍，頂端鮮紅色的星星，在被近乎滿月光芒映照下的多雲夜空中顯得格外耀眼。

自2023年10月巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）攻擊以色列、加薩戰爭爆發以來，這是伯利恆首次舉辦這類慣常的慶祝活動。

任職於約旦河西岸沙費特（Salfit）的扎伊圖納科技大學（Al-Zaytoonah University of Science and Technology）、27歲的什塔亞（Abeer Shtaya）說：「它代表了堅韌不拔的精神。」。

她與一群大學生同行100公里，因為「我們想慶祝，並和我們在伯利恆的兄弟姐妹共享這一天的喜悅」。

在廣場上經營陶瓷店的43歲店主沙亨（Mike Shahen），在幾位遊客進店消費後表示：「這是在告訴全世界，這裡很平靜。」

數千人參加這次活動，其中包括基督徒和穆斯林，許多人從巴勒斯坦領土和以色列各地，甚至更遠的地方趕來，共同感受節日氣氛的回歸。

屋頂上可見修女的身影，許多帶著幼童的家庭也擠滿陽臺與屋頂，只為親眼目睹耶誕樹點亮的瞬間。儘管不時下雨，許多人依然笑逐顏開，歡樂的笑聲洋溢在空氣之中。

根據路透社，以色列對加薩（Gaza）的攻擊使這片擁有約200萬巴勒斯坦人的領土遭受重創。據報導，上個月死亡人數已攀升至超過7萬人。

儘管加薩距離伯利恆約60公里，但這場戰爭仍對以色列占領的約旦河西岸巴勒斯坦人造成沉重打擊。許多人有親友在加薩，戰爭也使伯利恆依賴的觀光業大幅萎縮。

一名在伯利恆販售紀念品的店主表示，過去兩年「猶如地獄」。由於擔心遭以色列軍隊報復，他要求不透露姓名。

在伯利恆，巴勒斯坦人表示，他們希望耶誕節和新年能帶來和平，結束過去兩年被一些人形容為痛苦與煎熬的日子。他們期盼今天的儀式能為加薩受苦的人們帶來一絲喜悅。

來自伯利恆、50多歲的巴勒斯坦人巴布什（Diana Babush）說：「我們在尋找希望。我們希望從此刻起，和平能夠降臨。我們期盼能擁有和平與繁榮。」

