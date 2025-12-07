建築大師蓋瑞辭世 「跳舞的房子」成布拉格經典地標

快訊

中央社／ 布拉格7日專電

知名建築師法蘭克．蓋瑞（Frank Gehry）5日辭世，享壽96歲。蓋瑞以大膽且充滿奇趣的設計聞名，作品遍布全球，對當代建築影響深遠，他也是布拉格著名地標「跳舞的房子」（Dancing House）的共同設計者。

蓋瑞5日在美國加州聖塔蒙尼加（Santa Monica）的家中因呼吸道疾病過世，他的代表羅伊德（Meaghan Lloyd）證實這項消息。

蓋瑞曾榮獲建築界最負盛名的普利茲克獎（Pritzker Prize），「紐約時報」形容蓋瑞是美國建築史上最令人驚嘆、最具原創性的天才之一。

蓋瑞曾在受訪時表示：「我始終在反抗一切。」藉此說明自己對某些時期占主導地位的建築風格的抗拒。

蓋瑞的建築作品經常被視為傑作，例如洛杉磯迪士尼音樂廳、紐約畢克曼大樓、巴黎路易威登基金會，以及布拉格經典地標「跳舞的房子」等皆出自他手。

座落在伏爾塔瓦河畔的「跳舞的房子」，由蓋瑞與克羅埃西亞裔捷克建築師米盧尼奇（Vlado Milunić）合作設計，並在1996年正式啟用。如今，它是布拉格知名的觀光地標，有7層樓高，內部空間被規劃為辦公室、咖啡廳、餐廳、酒吧與飯店，吸引許多遊客造訪。

這棟建築外觀極具動感，淺藍色的玻璃帷幕宛如隨風舞動的裙襬，底部分岔的柱體則彷彿舞者的雙腿，呼應「跳舞的房子」之名。沿著河岸的建築立面上，外凸邊框的窗戶如同一幅幅畫框，營造立體感；其外牆蜿蜒起伏的線條模糊透視效果，降低與周圍傳統建築的衝突。

「跳舞的房子」也被暱稱為「金潔與弗雷」（Ginger and Fred），名稱取自美國傳奇舞蹈搭檔金潔．羅傑斯（Ginger Rogers）與弗雷．亞斯坦（Fred Astaire）。「紐約時報」形容為兩座塔樓「在狂野的芭蕾式擁抱中結合」。

在「跳舞的房子」興建與完工之初，曾引發不少負面評論，有人認為它過於前衛與突兀，造型畸形、刻意標新立異。然而，隨著時間推移，負評逐漸淡化，「跳舞的房子」被視為布拉格開放與創新的象徵。

美國現代建築師約翰遜（Philip Johnson）曾形容蓋瑞的作品：「那既不是美，也不是醜，而是一種令人不安卻又滿足的感受，是你在任何其他人的空間裡都不會體驗到的。」

建築師 房子 紐約時報

延伸閱讀

相關新聞

星期人物／再當美棋子 葉南德茲獲特赦撼動宏都拉斯政局

葉南德茲從美國重刑犯到突然被川普特赦，這場戲劇性翻轉不只牽動宏都拉斯政局，更在美中台角力中投下暗影。外界質疑川普以「政治迫害」為由特赦，背後卻可能意在重組中美洲勢力、影響宏國大選。葉南德茲被視為跨境毒梟網絡的關鍵人物，其回歸宏都拉斯恐改寫毒品路線、邊境安全與當地選情，也為台灣在中美洲的邦交局勢再添變數。這場圍繞毒、權、外交的複雜交易，究竟是政治豪賭，還是更大陰謀的開始？

夏威夷幾勞亞火山活躍 持續噴發已近一整年

美國火山學家指出，夏威夷幾勞亞火山（Kilauea）今天再度噴出壯觀熔岩。這座世界上最活躍的火山之一，自去年起已接近噴發...

曾是商用核能誕生地…英盼重回黃金年代挑戰一堆 最棘手的是它

英國曾是商用核能的誕生地，如今核能發電占比僅占一小部分，倫敦當局正大舉投資，試圖扭轉局面。

土耳其南部巴士撞上爆胎聯結車 乘客7死11傷

土耳其南部奧斯曼尼耶省（Osmaniye）今天清晨發生1起高速公路車禍，1輛往返於城市間的載客巴士撞上1輛聯結車。根據省...

泰國南部嚴重洪災 駐泰代表藍夏禮赴災區慰問台商

泰國南部遭遇近年最嚴重洪災，導致逾140人死亡，財物損失超過上百億泰銖。駐泰代表藍夏禮今天赴重災區合艾，代表政府捐贈5萬...

印度航班大亂機位難求 票價飆漲惹民怨！民航部緊急出手

印度最大航空公司「靛藍航空」（IndiGo）航班大規模取消、延誤情形持續，在機位難求的情況下，票價飆漲，引發民眾激烈反彈...

