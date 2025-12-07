快訊

華航機隊／A300-600R勞苦功高 為何卻承擔罵名黯然退役

兩岸觀策／兩岸轉向隔橋分治？金廈大橋帶來往來新思維

遭無人機重創！IAEA：車諾比核災「新石棺」防護罩已擋不住輻射外洩

王小棣洛桑大師班分享 剖析東西方劇場美學差異

中央社／ 蘇黎世7日專電

瑞士電影資料館與駐法國台灣文化中心於11月至12月底推出台灣新浪潮單元，並邀請台灣導演王小棣於5日赴洛桑藝術學院電影系主持大師班，與新世代學生交流，除了剖析東西方劇場美學差異，也強調創作者有責任看見社會結構與人之處境。

王小棣在洛桑藝術學院（École cantonale d'art deLausanne）的大師班中，分享了自己跨越劇場、電影及東西方文化的學習旅程。

王小棣指出，西方劇場強調語言的節奏與情感表達，而東方劇場則注重視覺、符號與空間關係。這些經驗深刻影響她對影像敘事的理解。同時，她受到西方哲學與唯物論啟發，相信視覺藝術能改變世界，並強調創作者有責任看見社會結構與人之處境。

面對學生詢問如何踏入動畫領域，王小棣鼓勵傾聽心聲，做自己真正想做的事。她提到與「魔法阿媽」的製片黃黎明因喜愛宮崎駿作品而開始撰寫動畫劇本，並在其中重新發現東方戲劇的元素與節奏。以動畫說故事雖需長時間開發，但相較於受天氣與人力影響的真人電影，動畫可在室內完成，仍依賴團隊合作。

王小棣也強調，作品的情感力量能跨越世代，創作者應在敘事中看見他人，而非僅關於自身。對於動畫常被視為兒童媒體，她以「魔法阿媽」為例，呈現女性角色的辛勞與韌性，並反映戰後台灣族群共存的真實歷史。電影所呈現的情感力量與受眾是跨世代的。

瑞士學生並關注電影中宗教與民俗元素，王小棣則表示自己的專長是對人和事物的尊敬，並指出恐懼與尊敬是一體兩面，這種特質幫助她與團隊完成作品。針對續集的時間設定，她也透露製作團隊早在首次會議時就決定以「現在」為背景，藉由環境變化展現故事。

最後，王小棣勉勵學生勇於表達與嘗試，並相信只要持續努力，永遠能達到目標。

王小棣此行也參訪了瑞士電影資料館的研究與檔案資料中心，在該中心主任帕帕康斯坦蒂斯（Archilles Papakonstantis）的導覽下參觀影片檔案保存庫房，以及修復、數位化、音效製作等工作室，了解瑞士保存、推廣電影資產的各項工作任務。

駐法國台灣文化中心主任胡晴舫受訪表示，台灣持續耕耘瑞士法語區，瑞士電影資料館、十號月台藝術園區、維蒂劇院等主流機構都是雙邊交流的夥伴，近年顯著展現共同的合作成果。今年與瑞士電影資料館合作台灣新浪潮單元，也象徵台瑞藝文領域緊密交流，開花結果。

電影 瑞士 動畫

延伸閱讀

恆春劇場館啟用 全國最南誠品書店同步試營運

綠委郭昱晴包場電影挺國片 籲關注青少年、兒少權益

中日關係緊張 突撤映3部日片…港康文署電影節未回應原因

【台灣借鏡】瑞士公投否決50%富豪遺產稅 美國遺產稅起徵點為4.4億元

相關新聞

夏威夷幾勞亞火山活躍 持續噴發已近一整年

美國火山學家指出，夏威夷幾勞亞火山（Kilauea）今天再度噴出壯觀熔岩。這座世界上最活躍的火山之一，自去年起已接近噴發...

曾是商用核能誕生地…英盼重回黃金年代挑戰一堆 最棘手的是它

英國曾是商用核能的誕生地，如今核能發電占比僅占一小部分，倫敦當局正大舉投資，試圖扭轉局面。

土耳其南部巴士撞上爆胎聯結車 乘客7死11傷

土耳其南部奧斯曼尼耶省（Osmaniye）今天清晨發生1起高速公路車禍，1輛往返於城市間的載客巴士撞上1輛聯結車。根據省...

泰國南部嚴重洪災 駐泰代表藍夏禮赴災區慰問台商

泰國南部遭遇近年最嚴重洪災，導致逾140人死亡，財物損失超過上百億泰銖。駐泰代表藍夏禮今天赴重災區合艾，代表政府捐贈5萬...

印度航班大亂機位難求 票價飆漲惹民怨！民航部緊急出手

印度最大航空公司「靛藍航空」（IndiGo）航班大規模取消、延誤情形持續，在機位難求的情況下，票價飆漲，引發民眾激烈反彈...

印尼蘇門答臘洪災山崩逾900死 災民冒險求助、學生困學校逾1周

印尼亞齊塔米昂（Aceh Tamiang）地區居民今天為領取救援物資，不得不攀過濕滑原木，步行近1小時前往救援中心。蘇門...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。