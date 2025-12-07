王小棣洛桑大師班分享 剖析東西方劇場美學差異

瑞士電影資料館與駐法國台灣文化中心於11月至12月底推出台灣新浪潮單元，並邀請台灣導演王小棣於5日赴洛桑藝術學院電影系主持大師班，與新世代學生交流，除了剖析東西方劇場美學差異，也強調創作者有責任看見社會結構與人之處境。

王小棣在洛桑藝術學院（École cantonale d'art deLausanne）的大師班中，分享了自己跨越劇場、電影及東西方文化的學習旅程。

王小棣指出，西方劇場強調語言的節奏與情感表達，而東方劇場則注重視覺、符號與空間關係。這些經驗深刻影響她對影像敘事的理解。同時，她受到西方哲學與唯物論啟發，相信視覺藝術能改變世界，並強調創作者有責任看見社會結構與人之處境。

面對學生詢問如何踏入動畫領域，王小棣鼓勵傾聽心聲，做自己真正想做的事。她提到與「魔法阿媽」的製片黃黎明因喜愛宮崎駿作品而開始撰寫動畫劇本，並在其中重新發現東方戲劇的元素與節奏。以動畫說故事雖需長時間開發，但相較於受天氣與人力影響的真人電影，動畫可在室內完成，仍依賴團隊合作。

王小棣也強調，作品的情感力量能跨越世代，創作者應在敘事中看見他人，而非僅關於自身。對於動畫常被視為兒童媒體，她以「魔法阿媽」為例，呈現女性角色的辛勞與韌性，並反映戰後台灣族群共存的真實歷史。電影所呈現的情感力量與受眾是跨世代的。

瑞士學生並關注電影中宗教與民俗元素，王小棣則表示自己的專長是對人和事物的尊敬，並指出恐懼與尊敬是一體兩面，這種特質幫助她與團隊完成作品。針對續集的時間設定，她也透露製作團隊早在首次會議時就決定以「現在」為背景，藉由環境變化展現故事。

最後，王小棣勉勵學生勇於表達與嘗試，並相信只要持續努力，永遠能達到目標。

王小棣此行也參訪了瑞士電影資料館的研究與檔案資料中心，在該中心主任帕帕康斯坦蒂斯（Archilles Papakonstantis）的導覽下參觀影片檔案保存庫房，以及修復、數位化、音效製作等工作室，了解瑞士保存、推廣電影資產的各項工作任務。

駐法國台灣文化中心主任胡晴舫受訪表示，台灣持續耕耘瑞士法語區，瑞士電影資料館、十號月台藝術園區、維蒂劇院等主流機構都是雙邊交流的夥伴，近年顯著展現共同的合作成果。今年與瑞士電影資料館合作台灣新浪潮單元，也象徵台瑞藝文領域緊密交流，開花結果。