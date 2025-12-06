曾是商用核能誕生地…英盼重回黃金年代挑戰一堆 最棘手的是它

英國曾是商用核能的誕生地，如今核能發電占比僅占一小部分，倫敦當局正大舉投資，試圖扭轉局面。

英國早年擁有的核電廠數量，一度超越美國、蘇聯與法國加總。1970年前，它仍是全球核能大國，但自1995年Sizewell B完工後，再也沒有完成新的反應爐。

如今，英國拿下的不是核能領先者的頭銜，而是全世界興建核電最昂貴的地方。

根據國際能源署最新資料，2023年核能僅占英國電力供應的14%，落後多數歐洲國家，更遠遠不及法國的65%。

英國政府計劃在2050年前，讓核能供應25%電力。核能因為低碳、可提供穩定基載，被視為能彌補再生能源間歇性的絕佳搭檔。

顧問業者Fresco Cleantech創辦人阿貝桑德拉對CNBC表示，地緣政治緊張推升能源安全與自主性的需求，使英國近來明顯加速推動核電。

但英國核能監管特別工作小組近期指出，該國核能架構存在「系統性失靈」，包括監管權責分散、法規缺陷、誘因薄弱，使英國落後其他核能強國，應立即改善；政府承諾將採納該工作小組的建議，並在三個月內提出改革方案。

英國正兩路並進，押注大型核電計畫與小型模組化反應爐（SMR）。英國的勞斯萊斯已被選為SMR主要合作夥伴。SMR本質上是工廠就能製造、類似貨櫃大小的核反應爐，許多採用被動冷卻設計，支持者認為更安全也更便宜。

不過，Van Lanschot Kempen投資組合經理卡佩里指出，目前全球沒有任何SMR已投入商轉並產出電力；最快也要2030年代才會出現。他說，SMR確實能為單一工廠或小型城鎮供電，可改變遊戲規則，但距離商轉太遙遠，使投資人感到不安。

為了支撐不穩定的再生能源，英國目前仍需要大型核電廠，景順（Invesco）歐洲、中東及非洲市場策略師傑克森表示，SMR「大概」也會有其地位，它們明顯更靈活，但導入需要時間。他並質疑英國是否真有可能在核能領域重返領導地位，畢竟法國與中國都已大幅領先。

英國能源安全與淨零排放部發言人對CNBC表示，英國正扭轉過去數十年「零核能新建」的局面，目標是開啟核能的「黃金時代」，創造數千個高技能就業機會與數十億投資。發言人說，Sizewell C可為相當於600萬戶的家庭供電至少60年，而Wylfa的英國首座SMR可供應約300萬戶，提升英國能源安全。

英國在大型核電的融資制度上，也有豐富經驗。英國率先推出讓核能項目可投資的新機制，降低對政府直接出資的依賴度。例如興建Hinkley Point C使用的差價合約（CfD），透過鎖定長期電價來降低風險。然而，該廠造價從原先估計的180億英鎊（240億美元）一路上升。

卡佩里指出，CfD解決了「電價風險」，但「工期延誤」仍是另一個巨大風險。

Sizewell C採用的「受規範資產基礎」（RAB）模式試圖解決此問題，讓投資人從出資當天就開始獲得回報，而非等到反應爐開始運轉。Sizewell C預估造價380億英鎊。

隨著人工智慧（AI）推升能源需求，民間市場對下一代核能興趣正在增強，許多新創公司投入建廠競賽，其中最受矚目的是美國新創Oklo，這家公司透過由OpenAI創辦人奧特曼主導的特殊目的收購公司（SPAC）借殼上市。

人才面則是另一個挑戰。英國擁有世界級的大學與技術知識，但卡佩里表示，核能需要的是「實戰經驗」，而英國多年未投入大量核建設，這部分確實匱乏。

最棘手的可能還是供應鏈。核能燃料鈾由少數四國主導，其中包括俄羅斯。世界核能協會預估全球鈾需求到2030年將增加近三成，2040年將倍增，意味著開發商對少數供應國的依賴更深。

英國政府已編列資金提升核能供應鏈，並承諾在2028年前禁止自俄羅斯進口核燃料。卡佩里指出，Sizewell C的核燃料將採用歐洲或「西方供應商」。

但他也質疑：核能究竟能有多安全與多自主？「我們得建核電廠，但也要把整個價值鏈建立起來。」他說，若缺乏供應鏈，英國會重蹈天然氣的覆轍，只是這次不是天然氣，而是鈾。