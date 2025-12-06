土耳其南部巴士撞上爆胎聯結車 乘客7死11傷

快訊

中央社／ 伊斯坦堡6日綜合外電報導
土耳其南部奧斯曼尼耶省（Osmaniye）今天清晨發生1起高速公路車禍，1輛往返於城市間的載客巴士撞上1輛聯結車。根據省長辦公室說法，已有7名乘客死亡、11名乘客受傷。示意圖／Ingimage
土耳其南部奧斯曼尼耶省（Osmaniye）今天清晨發生1起高速公路車禍，1輛往返於城市間的載客巴士撞上1輛聯結車。根據省長辦公室說法，已有7名乘客死亡、11名乘客受傷。

土耳其國家通訊社安納杜魯社（Anadolu）報導，這起事故發生在連接阿達那（Adana）和加濟安泰普（Gaziantep）的高速公路上位於加濟安泰普西方約90公里處，1輛因爆胎而停在路上的聯結車在天亮前遭到1輛巴士撞上。

法新社報導，現場拍攝到的畫面可見，撞上聯結車車尾的巴士右前方整個撞爛。

安納杜魯社引述奧斯曼尼耶省長辦公室報導，罹難者及傷者全都是巴士乘客，確認身分的工作仍持續進行。

報導還說，聯結車駕駛已遭到拘留，警方也已將道路封閉。

