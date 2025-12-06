泰國南部嚴重洪災 駐泰代表藍夏禮赴災區慰問台商

快訊

中央社／ 曼谷6日專電
駐泰代表藍夏禮（左5）赴重災區合艾，並代表政府捐贈5萬美元給泰南台商會。駐泰代表處提供提供／中央社
駐泰代表藍夏禮（左5）赴重災區合艾，並代表政府捐贈5萬美元給泰南台商會。駐泰代表處提供提供／中央社

泰國南部遭遇近年最嚴重洪災，導致逾140人死亡，財物損失超過上百億泰銖。駐泰代表藍夏禮今天赴重災區合艾，代表政府捐贈5萬美元給泰南台商會。

駐泰代表處今天表示，為關心及慰問受災台商及僑民，駐泰代表藍夏禮今天親赴合艾（Hat Yai）了解災情，並代表政府捐贈5萬美元給泰南台商同鄉聯誼會，由會長丘應華出席接受，款項將用於協助泰南台商鄉親推動災後重建，早日走出洪災陰影。

另外，在泰國的台灣鄉親、華商及台商，透過4大僑團中華會館、台灣會館、台灣總商會及華僑協會共同發動募捐，將分階段陸續捐贈災區，協助當地民眾儘速自災後恢復。

多位熱心台商代表今天也陪同藍夏禮夫婦赴泰南災區，除運送部分災民所需物品外，也配合進入重災區發送緊急物資給受災民眾，展現「人饑己饑、人溺已溺」之人道精神與台泰深厚情誼。

為關心及慰問泰國南部洪災受災台商及僑民，駐泰代表藍夏禮今天親自赴重災區合艾，並協助搬運物資。駐泰代表處提供提供／中央社
為關心及慰問泰國南部洪災受災台商及僑民，駐泰代表藍夏禮今天親自赴重災區合艾，並協助搬運物資。駐泰代表處提供提供／中央社

