印尼蘇門答臘洪災山崩逾900死 災民冒險求助、學生困學校逾1周
印尼亞齊塔米昂（Aceh Tamiang）地區居民今天為領取救援物資，不得不攀過濕滑原木，步行近1小時前往救援中心。蘇門答臘島遭遇洪水及山崩，死亡人數已攀升至900人以上。
路透社報導，根據政府數據，受到熱帶氣旋引發的洪水與山崩橫掃的蘇門答臘3省（含亞齊），截至今天死亡人數達908人，另有410人失聯。這波風暴也造成泰國南部及馬來西亞約200人死亡。
蘇門答臘島東北海岸亞齊塔米昂的災民表示，他們今天步行1小時，途中必須跨越散落的原木、經過翻覆車輛，才抵達由志工設立的救援物資發放中心。
路透社目擊，志工分送乾淨衣物，並開來一輛載水車，讓災民裝取乾淨水源。
現年14歲、就讀伊斯蘭寄宿學校的菲爾曼夏（Dimas Firmansyah）說，亞齊塔米昂進出道路全遭切斷，學生們已困在學校1週，輪流外出尋找食物，並將洪水煮沸後飲用。
菲爾曼夏說：「我們大約在那裡待了1週。」並呼籲政府親自前來視察災情。
蘇門答臘當地官員已呼籲雅加達中央政府宣布全國緊急狀態，以釋出更多經費投入救災。
另外，環保組織指責與採礦和伐木相關的森林砍伐加劇了洪災造成的損失，印尼政府正在調查涉嫌在洪災地區附近砍伐森林的公司。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言