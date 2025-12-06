印尼蘇門答臘洪災山崩逾900死 災民冒險求助、學生困學校逾1周

快訊

中央社／ 印尼亞齊塔米昂6日綜合外電報導
印尼亞齊塔米昂（Aceh Tamiang）地區居民今天為領取救援物資，不得不攀過濕滑原木，步行近1小時前往救援中心。圖／法新社
印尼亞齊塔米昂（Aceh Tamiang）地區居民今天為領取救援物資，不得不攀過濕滑原木，步行近1小時前往救援中心。圖／法新社

印尼亞齊塔米昂（Aceh Tamiang）地區居民今天為領取救援物資，不得不攀過濕滑原木，步行近1小時前往救援中心。蘇門答臘島遭遇洪水及山崩，死亡人數已攀升至900人以上。

路透社報導，根據政府數據，受到熱帶氣旋引發的洪水與山崩橫掃的蘇門答臘3省（含亞齊），截至今天死亡人數達908人，另有410人失聯。這波風暴也造成泰國南部及馬來西亞約200人死亡。

蘇門答臘島東北海岸亞齊塔米昂的災民表示，他們今天步行1小時，途中必須跨越散落的原木、經過翻覆車輛，才抵達由志工設立的救援物資發放中心。

路透社目擊，志工分送乾淨衣物，並開來一輛載水車，讓災民裝取乾淨水源。

現年14歲、就讀伊斯蘭寄宿學校的菲爾曼夏（Dimas Firmansyah）說，亞齊塔米昂進出道路全遭切斷，學生們已困在學校1週，輪流外出尋找食物，並將洪水煮沸後飲用。

菲爾曼夏說：「我們大約在那裡待了1週。」並呼籲政府親自前來視察災情。

蘇門答臘當地官員已呼籲雅加達中央政府宣布全國緊急狀態，以釋出更多經費投入救災。

另外，環保組織指責與採礦和伐木相關的森林砍伐加劇了洪災造成的損失，印尼政府正在調查涉嫌在洪災地區附近砍伐森林的公司。

