捷克明年將推出「細胞廣播」系統 提升全民防災警戒

捷克內政部宣布，全新的手機緊急警報系統將於明年下半年開始運作。名為「細胞廣播」（Cell Broadcast）的系統，將向受威脅區域內的手機快速發送警報，以及清楚的行動指引，讓民眾能儘速應對緊急情況。

捷克國家安全委員會已在去年11月批准建置「細胞廣播」的計畫。根據捷克內政部，「細胞廣播」能在數秒內向受威脅區域的所有手機發送警告訊息，並附上清楚的建議行動指引。

捷克內政部表示：「細胞廣播的典型使用情境包括洪水、大範圍電力或水力中斷、危險化學物品洩漏、爆炸風險，甚至暴力攻擊等。」

官方表示，去年發生的洪水事件，以及2023年布拉格查理大學文學院大規模槍擊案，凸顯此類系統的急迫需求。

官方指出，這套系統是為了克服當前SMS簡訊警報方式的限制。因在2024年洪水緊急事件，SMS簡訊因訊息量過大而超載，官方強調希望在未來的危機中避免此情形。

「細胞廣播」內建於所有使用Android系統與iOS系統的手機中，使用者無需安裝新的應用程式即可接收警報訊息。捷克當局尚未表示是否會提供多語言警報。

內政部發言人羅茲勒（Adam Rözler）表示，未來危機管理辦公室將提出警報請求，而國家營運與資訊中心會在任何警報發送前給予最終批准。內政部制定的法規將規範公共警報系統的運作。

羅茲勒補充，系統未來可能擴及更多管道，包括手機應用程式、城市與交通資訊看板、危機管理平台與社群媒體等。

即將卸任的內政部長拉庫桑（Vít Rakušan）在5月時曾表示，這套系統政府端的建置成本約為1億克朗（約新台幣1.5億元），而電信業者的成本約為1.35億克朗。