澳洲東岸遭熱浪侵襲數十起林火毀損房屋 波及古爾本河國家公園

澳洲東部沿海遭熱浪侵襲，今天有數十起叢林火災正在延燒，造成多棟房屋毀損。位於新南威爾斯州的古爾本河國家公園也被林火波及。

法新社報導，新南威爾斯州鄉村消防局（Rural Fire Service）表示，截至今天下午，該州有超過50起叢林火災正在延燒，雖然大多數火勢已「受到控制」。

根據澳洲廣播公司（ABC）報導，雪梨北方一場野火已燒毀6棟房屋，新南威爾斯州中北部海岸有少數民宅在叢林火災中被毀。

另有一處林火已波及古爾本河國家公園（Goulburn River National Park）超過9000公頃土地。

氣象局預報員奈拉莫爾（Dean Narramore）表示，炎熱乾燥的強風升高了各地氣溫，逼近攝氏40度，「接下來幾小時相當危險」。

他說：「不幸的是，這波高溫伴隨強烈、陣陣的熱風，這正是造成這些極端危險林火的主因。」

澳洲每逢夏季經常發生叢林火災，在炎熱多風的日子裡，數十起野火同時在人煙稀少的地區延燒時有所聞。