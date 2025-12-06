聽新聞
0:00 / 0:00
澳洲東岸遭熱浪侵襲數十起林火毀損房屋 波及古爾本河國家公園
澳洲東部沿海遭熱浪侵襲，今天有數十起叢林火災正在延燒，造成多棟房屋毀損。位於新南威爾斯州的古爾本河國家公園也被林火波及。
法新社報導，新南威爾斯州鄉村消防局（Rural Fire Service）表示，截至今天下午，該州有超過50起叢林火災正在延燒，雖然大多數火勢已「受到控制」。
根據澳洲廣播公司（ABC）報導，雪梨北方一場野火已燒毀6棟房屋，新南威爾斯州中北部海岸有少數民宅在叢林火災中被毀。
另有一處林火已波及古爾本河國家公園（Goulburn River National Park）超過9000公頃土地。
氣象局預報員奈拉莫爾（Dean Narramore）表示，炎熱乾燥的強風升高了各地氣溫，逼近攝氏40度，「接下來幾小時相當危險」。
他說：「不幸的是，這波高溫伴隨強烈、陣陣的熱風，這正是造成這些極端危險林火的主因。」
澳洲每逢夏季經常發生叢林火災，在炎熱多風的日子裡，數十起野火同時在人煙稀少的地區延燒時有所聞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言