西班牙爆非洲豬瘟疫情 農業部不排除為實驗室外洩

非洲豬瘟疫情重創西班牙具高經濟價值的豬肉產業，西班牙政府今天表示，不排除疫情爆發是實驗室意外洩漏所致。

法新社報導，西班牙已調派數十名軍人來協助追蹤並控制西國東北部加泰隆尼亞自治區（Catalonia）的疫情。自11月28日以來，當地已發現13起病例。

非洲豬瘟對人體無害，但對豬隻來說具高度傳染性且致命。

農業部發聲明表示，已下令針對病毒來源展開特別調查。

農業部說明，一間位於首都馬德里的實驗室研究後發現，這次病毒的基因群與2007年在高加索國家喬治亞發現的病毒株「非常相似」，而後者經常用於實驗室疫苗測試。

農業部表示，與喬治亞病毒株的關聯顯示，加泰隆尼亞疫情不是由歐洲其他疫區的受污染產品所引發，並稱「不排除疫情源自生物安全設施的可能性」。

加泰隆尼亞的疫情控制區曾發現兩頭帶有病毒的死亡野豬，而該區域附近就設有一間非洲豬瘟檢測實驗室。

專家原本推測，西班牙這波疫情可能是野豬食用受污染的香腸所致。

加泰隆尼亞自治區政府農業主管官員奧爾迪格（Oscar Ordeig）則表示，目前還無法證實實驗室外洩的說法，仍有「資訊缺漏」的情況。