快訊

經典賽／一直想打所以採保守治療 張育成有好消息：完全沒有不適

比部長還高！ 藍委揭住都中心新人「天價月薪」：毫無正當性

西班牙爆非洲豬瘟疫情 農業部不排除為實驗室外洩

中央社／ 馬德里5日綜合外電報導
非洲豬瘟疫情重創西班牙具高經濟價值的豬肉產業，西班牙政府今天表示，不排除疫情爆發是實驗室意外洩漏所致。示意圖／法新社
非洲豬瘟疫情重創西班牙具高經濟價值的豬肉產業，西班牙政府今天表示，不排除疫情爆發是實驗室意外洩漏所致。示意圖／法新社

非洲豬瘟疫情重創西班牙具高經濟價值的豬肉產業，西班牙政府今天表示，不排除疫情爆發是實驗室意外洩漏所致。

法新社報導，西班牙已調派數十名軍人來協助追蹤並控制西國東北部加泰隆尼亞自治區（Catalonia）的疫情。自11月28日以來，當地已發現13起病例。

非洲豬瘟對人體無害，但對豬隻來說具高度傳染性且致命。

農業部發聲明表示，已下令針對病毒來源展開特別調查。

農業部說明，一間位於首都馬德里的實驗室研究後發現，這次病毒的基因群與2007年在高加索國家喬治亞發現的病毒株「非常相似」，而後者經常用於實驗室疫苗測試。

農業部表示，與喬治亞病毒株的關聯顯示，加泰隆尼亞疫情不是由歐洲其他疫區的受污染產品所引發，並稱「不排除疫情源自生物安全設施的可能性」。

加泰隆尼亞的疫情控制區曾發現兩頭帶有病毒的死亡野豬，而該區域附近就設有一間非洲豬瘟檢測實驗室。

專家原本推測，西班牙這波疫情可能是野豬食用受污染的香腸所致。

加泰隆尼亞自治區政府農業主管官員奧爾迪格（Oscar Ordeig）則表示，目前還無法證實實驗室外洩的說法，仍有「資訊缺漏」的情況。

非洲豬瘟 疫情 病毒 西班牙 農業部

延伸閱讀

禁廚餘養豬全台逾200位黑豬農集結 嗆政府不給活路黑豬將滅種

行政院拍板後年禁廚餘養豬 農業部：地方可自行公告提早上路

政院通過推動一年內廚餘養豬全面轉型 強化非洲豬瘟防疫韌性

非洲豬瘟再現西班牙 業界憂豬肉出口亮紅燈

相關新聞

西班牙爆非洲豬瘟疫情 農業部不排除為實驗室外洩

非洲豬瘟疫情重創西班牙具高經濟價值的豬肉產業，西班牙政府今天表示，不排除疫情爆發是實驗室意外洩漏所致

英雄變惡魔？菲律賓兒童營救者涉性侵 受害者淚吐經歷

據估計，在菲律賓至少有50萬兒童淪為性剝削的受害者。為了對抗這一禍患，多家慈善機構正在開展自己的救援行動，將被販賣的兒童解救出來。但德國之聲的一項獨家調查發現，菲律賓一家很有聲望的慈善機構所派出的營救人員，涉嫌性侵被解救的女孩。

韓房價漲太凶買不起…借貸資金炒股創新高 年輕人也瘋迷

南韓民眾正以空前步調投入股市，因為房價高攀不起，無力買房，乾脆轉為炒股。這一轉變凸顯出南韓官員無法遏制房價、緩解民眾對購...

建築大師蓋瑞96歲辭世 畢爾包古根漢美術館造就經典

加拿大出生的美國建築師蓋瑞今天以96歲高齡辭世，他以大膽且充滿奇趣的設計聞名，從西班牙畢爾包古根漢美術館到洛杉磯迪士尼音...

英國皇家學會候任會長：與中國相比，英國大學越來越像第三世界水平

英國《泰晤士報》5日報導，英國最負盛名的科研機構候任會長稱，與中國相比，英國的大學越來越像第三世界水平。即將第二次擔任英...

男子性侵婦女又偷竊 印尼村民殘忍私刑割他生殖器曬屍遊街

印尼一名男子因性侵身障女性，引發當地村落民眾不滿，遭多人活活打死。男子不僅被亂棍打死，當地居民還將他的生殖器砍下，並將遺體綁在木棍上拖行到街上遊街示眾，畫面極其殘忍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。