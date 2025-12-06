快訊

24歲警遭撞重傷 為何休假改副總統特勤班？警方詳細說明了

新莊白色BMW離奇暴衝撞汽機車！肇事駕駛命危

電力設備故障！台鐵中壢-桃園暫時單線雙向通車…估五時恢復正常

德國通過役男強制體檢與填問卷 各地學生罷課示威

中央社／ 柏林5日綜合外電報導
德國國會今天通過修法，要求所有年滿18歲的男性須強制體檢及填寫關於體能狀況與從軍意願的問卷，全國各地都有學生上街，抗議政府這項兵役調整。圖／路透社
德國國會今天通過修法，要求所有年滿18歲的男性須強制體檢及填寫關於體能狀況與從軍意願的問卷，全國各地都有學生上街，抗議政府這項兵役調整。圖／路透社

德國國會今天通過修法，要求所有年滿18歲的男性須強制體檢及填寫關於體能狀況與從軍意願的問卷，全國各地都有學生上街，抗議政府這項兵役調整。

德國之聲（DW）報導，修正後的兵役新規雖仍暫時維持志願役，但所有18歲男性從2026年初開始，會收到一份強制填寫的問卷，女性則仍維持自願填寫。此外，2008年（含）以後出生的男性必須在指定時間接受體檢，以便萬一發生衝突時政府可徵召哪些人入伍。

政治新聞網POLITICO報導，德國為因應可能增加的俄國威脅，計劃將現役部隊從18萬擴編至26萬人，把後備部隊從5.5萬人增至20萬，以達北約戰備需求。

目前由保守派基民黨（CDU）與中間偏左社民黨（SPD）組成的德國聯合內閣，之前為這項兵役調整爭論數月，直到11月才就修法達成共識。社民黨反對恢復全面徵兵。

作為兵役調整的一環，聯合內閣同意2008年以後出生男性恢復強制體檢。若德國軍方未達成志願役招募目標，得在聯邦議院（Bundestag,德國國會下議院）表決通過後，讓部分已體檢完的人受徵召入伍。

全德各地約90個城鎮出現示威。柏林警方表示，今天約有800人在柏林集會抗議這項改革，預計5日結束前參與示威人數將破千。

發起這次示威的「校園反徵兵罷課」（Schulstreikgegen Wehrpflicht）在他們的網站上說：「政治人物和德國聯邦國防軍一直在討論如何重新引入徵兵制。但沒有人跟我們對話。沒有人問我們的想法。」

來自布蘭登堡邦（Brandenburg）某城鎮的16歲高中生馬丁（Martin）是參與罷課的學生之一。他在柏林市中心告訴POLITICO：「為什麼要靠提高武裝來解決戰爭？這只是重演一戰和二戰前發生的事情。」

馬丁說他一直在想如何規避徵兵，像是看心理醫生或爭取判定罹病體位不符，「為什麼我要做老一輩的人叫我做的事？我將被迫參加一些對人生毫無幫助的訓練，就只為學如何殺人」。

兵役 德國 社民黨 基民黨 徵兵制 北約

延伸閱讀

新北耶誕城第二部主燈秀「馬戲團魔法道具篇」啟動 德國耶誕市集開市

新北耶誕城光雕啟動新篇章 德國市集同步迎客

第4屆柏林台灣會議登場 包瑞翰：台灣有事全球有事

在陸德企樂觀 擬深化合作

相關新聞

英雄變惡魔？菲律賓兒童營救者涉性侵 受害者淚吐經歷

據估計，在菲律賓至少有50萬兒童淪為性剝削的受害者。為了對抗這一禍患，多家慈善機構正在開展自己的救援行動，將被販賣的兒童解救出來。但德國之聲的一項獨家調查發現，菲律賓一家很有聲望的慈善機構所派出的營救人員，涉嫌性侵被解救的女孩。

韓房價漲太凶買不起…借貸資金炒股創新高 年輕人也瘋迷

南韓民眾正以空前步調投入股市，因為房價高攀不起，無力買房，乾脆轉為炒股。這一轉變凸顯出南韓官員無法遏制房價、緩解民眾對購...

建築大師蓋瑞96歲辭世 畢爾包古根漢美術館造就經典

加拿大出生的美國建築師蓋瑞今天以96歲高齡辭世，他以大膽且充滿奇趣的設計聞名，從西班牙畢爾包古根漢美術館到洛杉磯迪士尼音...

英國皇家學會候任會長：與中國相比，英國大學越來越像第三世界水平

英國《泰晤士報》5日報導，英國最負盛名的科研機構候任會長稱，與中國相比，英國的大學越來越像第三世界水平。即將第二次擔任英...

男子性侵婦女又偷竊 印尼村民殘忍私刑割他生殖器曬屍遊街

印尼一名男子因性侵身障女性，引發當地村落民眾不滿，遭多人活活打死。男子不僅被亂棍打死，當地居民還將他的生殖器砍下，並將遺體綁在木棍上拖行到街上遊街示眾，畫面極其殘忍。

爬山登頂前體力不支 男友「丟包」害女子凍死奧地利最高峰

奧地利一對情侶本來要登上最高峰來一趟浪漫的登山約會，沒想到最後卻演變成一人死亡的意外悲劇。原來女子快登頂時體力不支，她的男友竟然就這樣將她留在-8度的低溫中，導致女子最後活活凍死。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。