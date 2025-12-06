建築大師蓋瑞96歲辭世 畢爾包古根漢美術館造就經典

快訊

中央社／ 洛杉磯5日綜合外電報導
建築大師法蘭克．蓋瑞（Frank Gehry）逝世，享壽96歲。（美聯社）
加拿大出生的美國建築師蓋瑞今天以96歲高齡辭世，他以大膽且充滿奇趣的設計聞名，從西班牙畢爾包古根漢美術館洛杉磯迪士尼音樂廳，他的作品深受建築愛好者及評論家青睞。

蓋瑞（Frank Gehry）的代表羅伊德（MeaghanLloyd）告訴法新社，蓋瑞今天上午在他位於聖塔蒙尼加（Santa Monica）的家中因呼吸道疾病過世。

曾獲素有建築界諾貝爾獎美譽的普利茲克獎（Pritzker Prize），他也負責設計中國醫藥大學美術館，今年5月已舉行動土典禮，預計4年後完工，可望成為台灣新地標。

蓋瑞的作品特色是以解構、扭曲的金屬展現跳舞般的線條，他不僅推廣了當代建築風格，更紅到曾在卡通「辛普森家庭」（The Simpsons）中出現。

蓋瑞1929年生於加拿大多倫多一個猶太家庭，1940年代末舉家搬到美國。他在洛杉磯南加州大學研讀建築，畢業後加入美國陸軍，之後又赴哈佛大學進修都市規畫但未完成學業。

他1961年至巴黎為建築師赫蒙德（AndreRemondet）工作，但不久就返回洛杉磯成立自己的建築事務所，並於1970及1980年代推出一系列大膽創新的建築作品，多座位於南加州。

他於1989年獲頒普利茲克獎，近10年後發表自己最具代表性的設計畢爾包古根漢美術館（GuggenheimMuseum Bilbao），這為他贏得國際聲譽。

受到鼓舞的蓋瑞在接下來其他案子持續展現冒險精神，包含洛杉磯迪士尼音樂廳（Walt Disney ConcertHall）、紐約畢克曼大樓（Beekman Tower）、巴黎路易威登基金會（Fondation Louis Vuitton）等。

臉書（Facebook）公司也聘請蓋瑞操刀其總部在加州孟羅公園（Menlo Park）的大規模擴建工程，該園區已於2018年啟用。

