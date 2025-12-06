台灣捐贈樂器 助力巴西福音使者協會推廣音樂文化

印尼一名男子因性侵身障女性，引發當地村落民眾不滿，遭多人活活打死。男子不僅被亂棍打死，當地居民還將他的生殖器砍下，並將遺體綁在木棍上拖行到街上遊街示眾，畫面極其殘忍。

2025-12-05 21:51