台灣捐贈樂器 助力巴西福音使者協會推廣音樂文化
駐聖保羅台北經濟文化辦事處，今天於天主教「巴西福音使者協會」聖保羅總部玫瑰聖母堂舉行樂器捐贈儀式，由處長朱怡靜代表中華民國政府致贈一批樂器，協會行政委員會神父大衛代表受贈，聖保羅州議會友台陣線主席狄尼茲亦親臨見證。
巴西福音使者協會（Associação Brasileira dos Arautosdo Evangelho）以推廣音樂及藝術文化著稱，旗下匯聚多支高水準合唱團、管絃樂團及音樂團體。這次台灣捐贈的樂器包括木琴、中號、長號、法國號及行軍鼓等。
大衛（David）神父對台灣慨贈樂器以支持協會音樂福傳工作深表感謝，並期盼雙方未來能持續深化宗教與文化交流。
朱怡靜表示，台灣與巴西共享自由與民主的普世價值，感謝聖保羅州議會友台陣線主席狄尼茲（GilDiniz）推薦「巴西福音使者協會」，期望透過音樂教育合作計畫，培養青年學子的藝術涵養與社會責任感。
狄尼茲則讚許台灣長期支持巴西社會福利計畫，協助培養國家棟梁，堪稱民主世界的典範。
「巴西福音使者協會」由巴西蒙席迪亞斯（JoãoScognamiglio Clá Dias）於1999年創立，並於2001年獲時任教宗若望保祿二世核准。協會透過音樂、藝術與文化教育，致力宣揚天主的美善。總部玫瑰聖母堂座落於大聖保羅坎達雷拉山區（Serra da Cantareira），建築宏偉壯麗，完美融合中世紀彩繪與德式風格。
