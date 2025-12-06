英國皇家學會候任會長：與中國相比，英國大學越來越像第三世界水平

英國《泰晤士報》5日報導，英國最負盛名的科研機構候任會長稱，與中國相比，英國的大學越來越像第三世界水平。即將第二次擔任英國皇家學會會長的保羅．納斯呼籲英國與中國保持密切的科研合作，他表示，「如今，如果你去參觀中國那些不斷發展的科學，會發現它們令人嘆為觀止。」

大陸環球時報引述該報導稱，這位76歲的諾貝爾生理學或醫學獎得主表示，中國正在大力進行科研投入，而英國和美國的科學家卻面臨經費緊張的問題，尤其是在美國某些領域，其研究還受到政治因素的限制。

納斯對英國科研經費狀況發出警告，稱英國政府對科研的直接投入僅佔國內生產總值（GDP）約0.5%，使英國在經合組織成員國中的排名僅處於中下游水準。他也提到，英國科學家受到許多制約：行政支援不足、技術基礎設施投資缺失，以及科學研究經費以小額、僵化的專案包形式發放。

對於上述問題，身為英國頂尖科學家的納斯認為，「中國認為科學將推動其經濟發展，英國和中國的這種思維差異簡直天差地別」。

《泰晤士報》報導稱，2023年，納斯主導了一項評估，結論認為英國的科學研究生態「脆弱、岌岌可危，急需改革」。相較之下，中國的專注已經開始帶來回報，因為在納斯發布評估報告的同年，中國首次在自然指數上超過美國。

該指數是衡量生命科學、物理學、化學以及地球與環境科學領域頂尖期刊高品質論文發表的基準。儘管美國在健康研究領域仍然領先，但綜合來看，中國發表的頂級研究論文數量超過了其他國家。