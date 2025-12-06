李明哲丹麥分享自身經驗 籲勿成為中國跨境鎮壓幫兇

人權工作者李明哲5日在丹麥開啟以「中國跨境鎮壓」為主題的北歐巡講，首站拜會民主聯盟基金會、丹麥政要與民間團體，並分享在中國服刑期間的經驗與學習，他強烈呼籲丹麥政府勿成為中國跨境鎮壓、打壓台灣人言論自由的幫兇。

李明哲與華人民主書院協會、台灣民主實驗室、瑞典台灣協會共同拜會丹麥民主聯盟基金會（Alliance ofDemocracies）。

他以「台灣在民主前線」為題，與丹麥國會議員暨友台小組副主席胡格（Kasper Roug）、曾協助香港異議人士許智峯離港的市議員斯圖加特（AndersEngelbrecht Storgaard）、友台團體台灣角主席丹尼爾森（Michael Danielsen）等人進行圓桌討論。

會中李明哲從被中國逮捕並以「顛覆國家罪」起訴、判刑5年的自身經驗出發，描述中國違反本國法律，強迫受刑人嚴重超時工作並為了「合法」而逼迫受刑人簽字協助假造出勤表。

李明哲表示，中國的強迫勞動不只發生在新疆，而是各地監獄普遍的現象。他提醒在場人士，丹麥應該注意國內企業的中國供應鏈廠商是否有與監獄合作的情形，以免造成不公平貿易。

他在會中表示，中國政府壓迫人權，連自己制訂的法律都不遵守。一個不遵守自己制訂法律的國家，也必定不會遵守國際秩序。一個不遵守國際秩序的大國，對世界和平來說，將會是一場災難。而「跨境鎮壓」就是中國不遵守國際秩序的證明。

他說他因為自己在台灣、中國的社群上發表批評中國政府的言論而被判刑，這個軟體在世界各地都有使用者，如果中國政府能因此將他定罪判刑，那全世界每天不知道有多少人處在相同的風險之下。

他強調，台灣人並不是中華人民共和國的公民，中華人民共和國從來沒有一天統治過台灣。中國政府把他在台灣網路上的言論當成「顛覆國家政權」的罪證、把台灣人當成自己國家公民一樣強加一個只適用於本國人的「顛覆國家政權」罪名，這是把自己國家主權的無限擴張、侵犯台灣國家主權的行徑。這種行徑是標準的「跨境鎮壓」。

他在會中提及丹麥政府在2024年將台灣居民居留證的國籍標記為中國，他強烈呼籲丹麥政府正視這個問題，如果丹麥政府繼續錯誤地把台灣人當成中華人民共和國國民，會讓中國政府更容易對海外的台灣人「跨境鎮壓」。丹麥政府等於成為中國政府打壓台灣民主發展，迫害台灣人言論自由的幫兇。

與會的政治人物表示，他們對這項政策感到丟臉，很多人認為把台灣人國籍註記為中國是很荒謬的。在國會中有許多議員做了許多努力，但是丹麥當局目前看來沒有想要更正這個註記的意圖。

他們表示，也許台灣方面得採用更強硬的手段逼迫丹麥政府正視這個問題，他們也猜測，也許2026年丹麥大選後政府洗牌，這個問題才有機會得到解決。

任職於台灣民主實驗室的塔什肯（Tashken Davlet）也在會中分享他從事維吾爾人權倡議工作的經驗，並解釋跨國鎮壓如何同時透過線下安全威脅與線上數位監控，重塑流亡社群與海外公共空間。

李明哲在拜訪丹麥之後將前往瑞典進行2場公開演說，包括8日在隆德大學（Lund University）以及斯德哥爾摩人權日的公開短講。