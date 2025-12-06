快訊

「PDF＋筆記＋追劇」平板6千元能買到嗎？網列推薦清單：有筆記需求選這家

川普恐成攔路虎？Netflix收購華納五大重點一次看

認了加入黑道作奸犯科！《信號》趙震雄聲明道歉：讓大家失望了

唐鳳蘇黎世大學演講：人民思考總和即是超級智慧

中央社／ 蘇黎世6日專電
無任所大使唐鳳在「我們人民即是超級智慧」的演講結束後與現場聽眾暢談與交流，深受年輕學子喜愛。中央社
無任所大使唐鳳在「我們人民即是超級智慧」的演講結束後與現場聽眾暢談與交流，深受年輕學子喜愛。中央社

無任所大使唐鳳

4日在一場演說中表示，十年前Uber進入台灣，引發激烈爭論，經網路討論後，3週內系統彙整出真正共識，結果顯示大多數人都有共識，只是缺乏看見的方式。透過AI統整人類思考，人民思考的總和即是超級智慧。

前數位發展部長、現為無任所大使唐鳳受瑞典優質生活獎基金會（Right Livelihood Foundation）邀請，4日於瑞士蘇黎世大學以「我們人民即是超級智慧」為題演講。

基金會執行長馮宇克斯庫爾（Ole von Uexkull）表示，民主國家正積極尋找鞏固民主的方法，台灣值得世界借鑑。

唐鳳分享自身網路經驗：若在網路上發表完美的東西，讀者往往點讚後就滑走；但若發表不完美、脆弱的想法，反而能邀請人們進入思考，進一步糾正、互動與共同創造。

她引用詩人李歐納柯恩（Leonard Cohen）詩句：「萬物皆有裂縫，那正是光照進來的地方。」她指出，民主的關鍵在於看見裂縫—破碎的信任、兩極化、環境危機—不是絕望，而是合作的邀請。

她強調，打造更強健的民主並不容易。有些人建議讓AI聊天機器人替我們辯論政策，但這就像派機器人去健身房舉重，公民肌肉會萎縮。我們需把討論視為「公民健身房」的鍛鍊，在蘇黎世大學這樣的殿堂中培養公民思考，研究數位民主工具，並制定引導科技的倫理框架。應最大化的指標不是互動，而是關係健康、信任與包容。

她以台灣案例說明：十年前Uber進入台灣，引發激烈爭論，一方歡迎便利，另一方計程車工會憂心生計。線上辯論充滿攻擊性，於是邀請各方進入Polis數位空間，一個為傾聽與理解設計的系統，它沒有回覆或轉推功能，避免羞辱他人，只能分享感受並表達同意與否。

受試者看到自己的虛擬角色逐漸靠近有相同感受的人。極端言論不再擴散，跨越分歧、能引起共鳴的想法成為焦點。3週內系統彙整出真正共識，結果顯示大多數人其實在大多數事情上都有共識，只是缺乏看見的方式。透過AI統整人類思考，人民思考的總和即是超級智慧。

馮宇克斯庫爾接受採訪時表示，台灣透過數位民主實驗建立強大信任與共識，是當今民主國家中罕見且成功的案例。1946年英國首相邱吉爾（WinstonChurchill）「讓歐洲崛起！」的著名演講，也是在蘇黎世大學同一演講廳舉行。此次講座對所有聽眾而言，別具歷史意義。

健身房 唐鳳 網路

延伸閱讀

敦促日方深刻反省 陸國防部：日遺留化武仍對大陸人民和生態造成嚴重危害

賴清德拚軍備1.25兆 馬文君批：台灣人血汗存糧不能被任意揮霍

【重磅快評】要翻牆的 豈止是小紅書的用戶

禁小紅書…學者批內政部恣意權力行使 電話詐騙是始祖怎不禁？

相關新聞

英國皇家學會候任會長：與中國相比，英國大學越來越像第三世界水平

英國《泰晤士報》5日報導，英國最負盛名的科研機構候任會長稱，與中國相比，英國的大學越來越像第三世界水平。即將第二次擔任英...

男子性侵婦女又偷竊 印尼村民殘忍私刑割他生殖器曬屍遊街

印尼一名男子因性侵身障女性，引發當地村落民眾不滿，遭多人活活打死。男子不僅被亂棍打死，當地居民還將他的生殖器砍下，並將遺體綁在木棍上拖行到街上遊街示眾，畫面極其殘忍。

爬山登頂前體力不支 男友「丟包」害女子凍死奧地利最高峰

奧地利一對情侶本來要登上最高峰來一趟浪漫的登山約會，沒想到最後卻演變成一人死亡的意外悲劇。原來女子快登頂時體力不支，她的男友竟然就這樣將她留在-8度的低溫中，導致女子最後活活凍死。

槓鈴脫手瞬間奪命！巴西男臥推被砸胸 起身數秒後倒地不治

巴西一名55歲男子羅納德（Ronald Montenegro），近日在健身房進行臥推訓練時發生嚴重意外，槓鈴突然滑手、直接砸向胸口。監視器畫面顯示，他雖一度撐起身子，但隨即因劇痛倒地，送醫後仍宣告不治。

華人男星第3人 張震入圍獨立精神獎 前2位郎雄 、梁朝偉

第41屆美國電影獨立精神獎(Film Independent Spirit Awards)3日公布入圍名單，台灣演員張震...

南韓首爾迎入冬 首場降雪導致路面結冰車禍頻傳

南韓首爾4日晚間迎來入冬首場降雪，據報還是突如其來的暴雪。截至5日上午8點，北部道峰區累積4.7公分降雪，東部江東區累積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。