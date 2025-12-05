快訊

執行副總統交管 24歲警遭廂型車衝撞「全身骨折命危」總統府發聲

執行副總統交管24歲員警遭撞命危 家屬怒：休假還被叫上班

500趴2025／史上最豪華陣容首日2.2萬人次湧入 六日接力開趴別錯過

男子性侵婦女又偷竊 印尼村民殘忍私刑割他生殖器曬屍遊街

聯合新聞網／ 綜合報導
當地民眾動私刑將男子生殖器「剁碎」。示意圖，非當事人。圖／ingimage
當地民眾動私刑將男子生殖器「剁碎」。示意圖，非當事人。圖／ingimage

印尼一名男子因性侵身障女性，引發當地村落民眾不滿，遭多人活活打死。男子不僅被亂棍打死，當地居民還將他的生殖器砍下，並將遺體綁在木棍上拖行到街上遊街示眾，畫面極其殘忍。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起事件發生在印尼戈瓦（Gowa）的拉波倫巴村（Rappolemba）。11月30日，一名女子遭到性侵和毆打，當地居民得知是47歲男子阿里（Ali）所為，決定要以私刑「懲罰」阿里。

據當地媒體報導，阿里在當地本來就已惡名昭彰，他經常犯下偷竊等罪行，這次又性侵身心障礙者，才會引發居民不滿。阿里在知道引發眾怒後，先是躲到親戚家，後來又躲到樹林裡逃避村民。

12月3日，阿里因為肚子餓跑出樹林找食物，結果馬上就被村民認出來。超過百名的「執法者」立刻手持木棍、石頭和開山刀等武器追捕阿里，接著便對他處以私刑。

網路上流傳的畫面顯示，村民用繩子綁著阿里手腳，再用棍棒對他進行一陣毒打。他們將他的生殖器「剁碎」，再將他已經癱軟的屍體綁在木棍上拖行。這群居民刻意遊街，還有一段時間將他的屍體綁在機車後，沿著道路拖行。

當地警長蘇拉曼（Muhammad Aldy Sulaeman）表示，警方已經立刻派人前往村落處理暴動，現在情況已經受到控制。警方表示，雖然初步調查顯示男子涉嫌性侵，但警方還需進一步調查才能釐清事發經過，也會努力找出動私刑的民眾。

延伸閱讀

爬山登頂前體力不支 男友「丟包」害女子凍死奧地利最高峰

88歲還得工作糊口！美國翁靠網友募得近4千萬台幣順利退休

科威特公務員「曠職十年」照領薪水 遭罰繳回3177萬台幣

浣熊闖店家「喝酒開趴」 體力不支醉倒廁所被送收容所「醒酒」

相關新聞

男子性侵婦女又偷竊 印尼村民殘忍私刑割他生殖器曬屍遊街

印尼一名男子因性侵身障女性，引發當地村落民眾不滿，遭多人活活打死。男子不僅被亂棍打死，當地居民還將他的生殖器砍下，並將遺體綁在木棍上拖行到街上遊街示眾，畫面極其殘忍。

爬山登頂前體力不支 男友「丟包」害女子凍死奧地利最高峰

奧地利一對情侶本來要登上最高峰來一趟浪漫的登山約會，沒想到最後卻演變成一人死亡的意外悲劇。原來女子快登頂時體力不支，她的男友竟然就這樣將她留在-8度的低溫中，導致女子最後活活凍死。

槓鈴脫手瞬間奪命！巴西男臥推被砸胸 起身數秒後倒地不治

巴西一名55歲男子羅納德（Ronald Montenegro），近日在健身房進行臥推訓練時發生嚴重意外，槓鈴突然滑手、直接砸向胸口。監視器畫面顯示，他雖一度撐起身子，但隨即因劇痛倒地，送醫後仍宣告不治。

華人男星第3人 張震入圍獨立精神獎 前2位郎雄 、梁朝偉

第41屆美國電影獨立精神獎(Film Independent Spirit Awards)3日公布入圍名單，台灣演員張震...

南韓首爾迎入冬 首場降雪導致路面結冰車禍頻傳

南韓首爾4日晚間迎來入冬首場降雪，據報還是突如其來的暴雪。截至5日上午8點，北部道峰區累積4.7公分降雪，東部江東區累積...

台灣也一樣？南韓房價漲太兇 年輕人買不起房乾脆炒股 槓桿空前高

南韓民眾正以空前步調投入股市，因為房價高攀不起，無力買房，乾脆轉為炒股。這一轉變凸顯出南韓官員無法遏制房價、緩解民眾對購...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。