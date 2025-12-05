男子性侵婦女又偷竊 印尼村民殘忍私刑割他生殖器曬屍遊街

印尼一名男子因性侵身障女性，引發當地村落民眾不滿，遭多人活活打死。男子不僅被亂棍打死，當地居民還將他的生殖器砍下，並將遺體綁在木棍上拖行到街上遊街示眾，畫面極其殘忍。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起事件發生在印尼戈瓦（Gowa）的拉波倫巴村（Rappolemba）。11月30日，一名女子遭到性侵和毆打，當地居民得知是47歲男子阿里（Ali）所為，決定要以私刑「懲罰」阿里。

據當地媒體報導，阿里在當地本來就已惡名昭彰，他經常犯下偷竊等罪行，這次又性侵身心障礙者，才會引發居民不滿。阿里在知道引發眾怒後，先是躲到親戚家，後來又躲到樹林裡逃避村民。

12月3日，阿里因為肚子餓跑出樹林找食物，結果馬上就被村民認出來。超過百名的「執法者」立刻手持木棍、石頭和開山刀等武器追捕阿里，接著便對他處以私刑。

網路上流傳的畫面顯示，村民用繩子綁著阿里手腳，再用棍棒對他進行一陣毒打。他們將他的生殖器「剁碎」，再將他已經癱軟的屍體綁在木棍上拖行。這群居民刻意遊街，還有一段時間將他的屍體綁在機車後，沿著道路拖行。

當地警長蘇拉曼（Muhammad Aldy Sulaeman）表示，警方已經立刻派人前往村落處理暴動，現在情況已經受到控制。警方表示，雖然初步調查顯示男子涉嫌性侵，但警方還需進一步調查才能釐清事發經過，也會努力找出動私刑的民眾。