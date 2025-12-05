旅菲台商化身耶誕老人 為墓地貧童發送食品包

快訊

中央社／ 馬尼拉5日專電

耶誕節即將到來，菲律賓台灣工商總會今天配合國際非營利組織「大都會國際兒童事工」，為居住在有「墓地貧民窟」之稱的馬尼拉北部公墓300多名弱勢兒童發送食品包，展現台灣人的愛心。

菲律賓為天主教國家，耶誕節是一年中最重要的節慶，9月即可感受耶誕氣氛，民眾無論經濟條件如何，都希望能歡樂過節。

在「大都會國際兒童事工」（Metro World Child）牽線下，菲律賓台灣工商總會理事主席林家丞、會長楊鴻裕，今天偕同幹部前往馬尼拉北部公墓，與300多名小朋友提前慶祝耶誕節，並贈送每人一個食品包。

食品包內有義大利麵條、肉醬、巧克力和起司，小朋友們拿到後高興地用國語說「謝謝」。

林家丞表示，實地了解小朋友的生活環境後，更深感他們長期缺乏資源，需要更多社會公益團體伸援。耶誕節象徵分享與希望，在此時為孩子帶來歡笑，格外有意義。

他說，從孩子們的笑容中能感受到菲律賓人樂觀的天性，也希望他們能透過教育改變人生，未來甚至有機會出國讀書或工作，包括到台灣發展。

「大都會國際兒童事工」台籍志工李秭豔表示，大約有上百戶家庭棲身於北部公墓，就人數而言可能超過1000人。他們平日缺乏乾淨飲水，三餐也不穩定。

李秭豔說，志工們每週都會為住在這裡的小朋友舉辦主日學與品德教育，希望在他們的成長過程中提供正向支持，不讓環境限制未來。

馬尼拉北部公墓面積54公頃，號稱全菲律賓最大墓園，同時也是許多革命英雄與總統的長眠之地。然而，也有許多低收入家庭棲身在墓園裡面，靠替人清理墓地、擔任非正式導遊，或是向掃墓者販賣鮮花、瓶裝水及零食維生。

「大都會國際兒童事工」近日還將聯合菲律賓台商總會、旅菲南線台商會，到其他地區分發耶誕賑濟品，讓更多弱勢小朋友感受節日的溫暖。

菲律賓 馬尼拉

