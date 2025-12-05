快訊

執行副總統交管 24歲警遭廂型車衝撞「全身骨折命危」總統府發聲

執行副總統交管24歲員警遭撞命危 家屬怒：休假還被叫上班

500趴2025／史上最豪華陣容首日2.2萬人次湧入 六日接力開趴別錯過

聽新聞
0:00 / 0:00

爬山登頂前體力不支 男友「丟包」害女子凍死奧地利最高峰

聯合新聞網／ 綜合報導
男子將女友丟包導致女子在山上凍死。示意圖，非當事人。圖／ingimage
男子將女友丟包導致女子在山上凍死。示意圖，非當事人。圖／ingimage

奧地利一對情侶本來要登上最高峰來一趟浪漫的登山約會，沒想到最後卻演變成一人死亡的意外悲劇。原來女子快登頂時體力不支，她的男友竟然就這樣將她留在-8度的低溫中，導致女子最後活活凍死。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起事件發生於今年1月18日，36歲的男子和33歲的女友挑戰奧地利最高峰大格洛克納山（Grossglockner），該山高達3,798公尺，在距離山頂約50公尺處女友體力不支無法繼續攀頂，男友明明登山經驗豐富，卻將女子留在原地去求救，最後導致女子凍死。

當地媒體分享的網路攝影機畫面顯示，當天傍晚6點時，還能遠遠看到兩人打開緊急照明燈，但大約六小時後，燈光就開始因電量不足變暗，女子的體力也達到極限。

檢察官聲明指出，當天凌晨2點左右，男子將「已經失溫、精疲力盡且意識混亂的女友」丟在距離山頂約50公尺處，讓她獨自面對零下8度的極端氣溫（體感溫度約零下20度），隨後就獨自下山。當天清晨，救難人員安排一架直升機進行救援，但因強風被迫中止。雖然最後有6名救難人員上山幫忙，但抵達時女子已不幸凍死罹難。

檢察官指控，男子明知女友經驗不足，卻沒有確認女友裝備是否適合攀峰，當天他們比原定時間晚兩小時才開始行程，也壓縮到白天的登山時間。更令人不解的是，他將女友留在原地，沒有給女友露營袋或急救毯，而且把手機調成靜音，錯失了救難人員聯絡的時機。

檢察官認為，男子身為經驗豐富的嚮導，應該在得知天氣惡劣後就提早折返，而且他在發現女友情況危急時，也沒有立刻撥打緊急電話求救。男子的辯護律師傑利內克（Kurt Jelinek）聲稱這是場「悲劇性的意外」，不過男子仍被依「嚴重過失殺人罪」起訴，若是罪名成立，將會面臨最長三年的刑期。

此案件仍在審理中，男子的審判定於2026年2月19日在因斯布魯克地區法院進行。

延伸閱讀

影／俄羅斯健身網紅增重再減肥衝流量 狂嗑萬卡垃圾食物猝死

過了「這年紀」復原能力變差 研究：臨界點前提早干預可延緩

浣熊闖店家「喝酒開趴」 體力不支醉倒廁所被送收容所「醒酒」

科威特公務員「曠職十年」照領薪水 遭罰繳回3177萬台幣

相關新聞

男子性侵婦女又偷竊 印尼村民殘忍私刑割他生殖器曬屍遊街

印尼一名男子因性侵身障女性，引發當地村落民眾不滿，遭多人活活打死。男子不僅被亂棍打死，當地居民還將他的生殖器砍下，並將遺體綁在木棍上拖行到街上遊街示眾，畫面極其殘忍。

爬山登頂前體力不支 男友「丟包」害女子凍死奧地利最高峰

奧地利一對情侶本來要登上最高峰來一趟浪漫的登山約會，沒想到最後卻演變成一人死亡的意外悲劇。原來女子快登頂時體力不支，她的男友竟然就這樣將她留在-8度的低溫中，導致女子最後活活凍死。

槓鈴脫手瞬間奪命！巴西男臥推被砸胸 起身數秒後倒地不治

巴西一名55歲男子羅納德（Ronald Montenegro），近日在健身房進行臥推訓練時發生嚴重意外，槓鈴突然滑手、直接砸向胸口。監視器畫面顯示，他雖一度撐起身子，但隨即因劇痛倒地，送醫後仍宣告不治。

華人男星第3人 張震入圍獨立精神獎 前2位郎雄 、梁朝偉

第41屆美國電影獨立精神獎(Film Independent Spirit Awards)3日公布入圍名單，台灣演員張震...

南韓首爾迎入冬 首場降雪導致路面結冰車禍頻傳

南韓首爾4日晚間迎來入冬首場降雪，據報還是突如其來的暴雪。截至5日上午8點，北部道峰區累積4.7公分降雪，東部江東區累積...

台灣也一樣？南韓房價漲太兇 年輕人買不起房乾脆炒股 槓桿空前高

南韓民眾正以空前步調投入股市，因為房價高攀不起，無力買房，乾脆轉為炒股。這一轉變凸顯出南韓官員無法遏制房價、緩解民眾對購...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。