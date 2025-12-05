爬山登頂前體力不支 男友「丟包」害女子凍死奧地利最高峰

奧地利一對情侶本來要登上最高峰來一趟浪漫的登山約會，沒想到最後卻演變成一人死亡的意外悲劇。原來女子快登頂時體力不支，她的男友竟然就這樣將她留在-8度的低溫中，導致女子最後活活凍死。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起事件發生於今年1月18日，36歲的男子和33歲的女友挑戰奧地利最高峰大格洛克納山（Grossglockner），該山高達3,798公尺，在距離山頂約50公尺處女友體力不支無法繼續攀頂，男友明明登山經驗豐富，卻將女子留在原地去求救，最後導致女子凍死。

當地媒體分享的網路攝影機畫面顯示，當天傍晚6點時，還能遠遠看到兩人打開緊急照明燈，但大約六小時後，燈光就開始因電量不足變暗，女子的體力也達到極限。

檢察官聲明指出，當天凌晨2點左右，男子將「已經失溫、精疲力盡且意識混亂的女友」丟在距離山頂約50公尺處，讓她獨自面對零下8度的極端氣溫（體感溫度約零下20度），隨後就獨自下山。當天清晨，救難人員安排一架直升機進行救援，但因強風被迫中止。雖然最後有6名救難人員上山幫忙，但抵達時女子已不幸凍死罹難。

檢察官指控，男子明知女友經驗不足，卻沒有確認女友裝備是否適合攀峰，當天他們比原定時間晚兩小時才開始行程，也壓縮到白天的登山時間。更令人不解的是，他將女友留在原地，沒有給女友露營袋或急救毯，而且把手機調成靜音，錯失了救難人員聯絡的時機。

檢察官認為，男子身為經驗豐富的嚮導，應該在得知天氣惡劣後就提早折返，而且他在發現女友情況危急時，也沒有立刻撥打緊急電話求救。男子的辯護律師傑利內克（Kurt Jelinek）聲稱這是場「悲劇性的意外」，不過男子仍被依「嚴重過失殺人罪」起訴，若是罪名成立，將會面臨最長三年的刑期。

此案件仍在審理中，男子的審判定於2026年2月19日在因斯布魯克地區法院進行。