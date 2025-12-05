槓鈴脫手瞬間奪命！巴西男臥推被砸胸 起身數秒後倒地不治

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
男子在健身房進行臥推時槓鈴疑似滑手，重砸胸口釀成致命事故。示意圖，非事件當事人。圖／ingimage
男子在健身房進行臥推時槓鈴疑似滑手，重砸胸口釀成致命事故。示意圖，非事件當事人。圖／ingimage

巴西一名55歲男子羅納德（Ronald Montenegro），近日在健身房進行臥推訓練時發生嚴重意外，槓鈴突然滑手、直接砸向胸口。監視器畫面顯示，他雖一度撐起身子，但隨即因劇痛倒地，送醫後仍宣告不治。

根據「每日郵報」報導，羅納德是當地知名「巨偶博物館」（Palacio dos Bonecos Gigantes）的館長，平時習慣規律健身。事發當天，他像往常一樣在熟悉的健身房訓練，畫面中可見他先完成一組動作、起身活動手臂後，再度回到臥推椅。第二次推舉時卻疑似力竭，槓鈴脫手重擊胸口。

現場民眾與教練立即上前協助，他短暫站起、但幾秒後重重倒下。羅納德雖被緊急送醫，但傷勢嚴重，最終仍回天乏術。

羅納德的家屬表示，他長期運動、身體狀況良好，認為臥推訓練本身應配置教練陪同，呼籲健身房應更加重視高風險項目的安全管理。他們也提到：「從畫面看得出來，他本來一切正常，是在第二組時力氣突然支撐不住。」

警方已介入調查，初步確認為意外事故，不涉及外力或器材故障。

羅納德生前擔任「巨偶博物館」館長，負責保存當地嘉年華會中經典的4公尺高紙糊人偶，是社區中相當受敬重的人物。館方與他經常出入的健身房皆發聲哀悼，形容他熱情、創作力強，對文化貢獻深遠。

值得注意的是，近年健身房臥推意外時有發生。台灣、泰國與中國也曾傳出槓鈴壓頸、壓胸導致重傷甚至死亡的案例，而事故多與重量過大、缺乏保護者或動作力竭時無人協助有關。專家提醒，臥推屬高風險訓練，除掌握重量外，人員陪同與安全架設置同樣重要。

巴西 健身 館長 博物館 舉重

延伸閱讀

