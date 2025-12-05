台灣也一樣？南韓房價漲太兇 年輕人買不起房乾脆炒股 槓桿空前高

南韓民眾正以空前步調投入股市，因為房價高攀不起，無力買房，乾脆轉為炒股。這一轉變凸顯出南韓官員無法遏制房價、緩解民眾對購屋能力低落不滿的窘境。

根據韓國金融投資協會數據，截至11月20日，南韓民眾進行槓桿、利用借貸資金投資國內股票的金額跳升至歷史新高的26.8兆韓元（約180億美元）。同時，根據南韓央行數據，民眾海外證券持有量在第3季末也攀升至創紀錄的1.21兆美元。

首爾一家吉他行的43歲業務員柳永表示，自今年初結婚後，只要有餘錢就買股票，「房價高到根本不值得考慮。存錢買房是不可能的事」。

35 歲、住在首爾周邊京畿道的工程師都拜倫說，「我買不起首爾核心地段如江南的房子，因此專注投資全球最佳企業反而更合理。」

南韓政府正試圖改變民眾的行為，尤其是年輕人，鼓勵他們投資股市、遠離火熱的房地產市場。首爾的房價漲幅甚至超越紐約與東京等火熱市場，民眾購屋能力卻持續惡化。過去十年，首爾房價與勞工收入的比值，在過去十年幾乎翻倍。

其中一項政策似乎奏效：一波新的散戶投資人推動韓股Kospi指數今年大漲68%，在全球主要市場中表現最亮眼。但首爾房價依然毫無降溫跡象，令南韓央行對金融穩定風險保持警覺，同時在面臨美國提高關稅、出口為主經濟承受壓力的情況下，仍維持貨幣政策不變。

法國外貿銀行香港經濟學家阮秋姮表示：「房價漲得太快，購屋能力跟不上」，社會對此失衡感到「不滿與不安」。

南韓民眾空前地湧入股市，凸顯國家財富結構的重大轉變，無疑也是對決策官員的一記警示。當政府努力遏制首爾失控的房價時，年輕人正放棄傳統來的買房夢，轉向股市投資。

然而，這一轉向也突顯了日益加深的不平等：房地產愈來愈遙不可及，家庭的風險承擔正在飆升，而對房價可負擔能力的挫折正重塑理財行為。散戶熱衷槓桿型商品的風潮已促使南韓監管機構緊縮高風險商品的購買規範，將於12月15日生效。

根據南韓國土交通部資料，2024年首爾家庭平均需將13.9年可支配所得全數存下，才能買得起一間房。相較下，2022年數據顯示，紐約家庭大約需要9.7年。