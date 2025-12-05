韓國首爾下初雪 連夜大雪致路面結冰連環車禍頻傳

快訊

中央社／ 首爾5日綜合外電報導

韓國首爾昨天晚上下起今年第一場雪，不過因為突如其來的大雪，導致今天早上通勤時間有許多不便，甚至有韓媒報導指出，通勤路成了「生存遊戲」，連環車禍、行人跌倒頻傳。

韓聯社今天報導，因為昨晚大雪，導致今天早上路面結冰，讓通勤時間事故頻傳，其中於早上5時24分，在首爾國會大路往國會方向的木洞橋附近，發生12輛車連環追撞。消防當局表示，事故中有2人送醫。

另外，在上午5時51分左右，永登浦區堂山洞的鷺得路也發生6車追撞；上午6時05分在江邊北路往九里方向的盤浦大橋北端，也發生7車連環追撞，尚無傷者回報。

由於路面結冰相當濕滑，讓行人道險象環生，在西大門站附近等公車的上班族金某表示，「來搭公車的路是下坡、非常滑，明明只要走2分鐘的距離，也走得很吃力」。

在永登浦區新豐站附近，有人在早上8時左右目擊到連續6人摔倒，一名路人朴某表示，「我剛剛就在這裡整個向後摔倒，因為用手去撐地，手腕痛得快不能用了」。

因為路況不佳，許多市民放棄開車，改搭公車或地鐵，使得地鐵站及公車站都十分擁擠。報導指出，很多人好不容易等到公車，卻因滿車而眼睜睜看著公車開走。

首爾警察廳表示，從昨天傍晚6時到今天凌晨5時，共接獲1981件相關通報。其中交通不便相關通報共442件、包含交通事故166件，另外還有危險防止通報1444件、其他通報95件。

雖然今天氣溫較昨天稍微回升，一些地區寒流警報已經解除，不過今天首爾清晨氣溫仍降到接近零下7度，京畿東北部及江原地區仍維持寒流警報，今天仍會持續在零度以下嚴寒。

