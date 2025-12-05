日本擬延長外國人歸化門檻至10年 與永住許可一致

快訊

中央社／ 東京5日專電

日本執政黨相關人士4日透露，政府考慮把外國人取得日本國籍所需時間從現行「5年以上」調整為「10年以上」。相關調整將納入明年1月制定的外國人政策基本方針。

目前外國人歸化的居住時間要求，比取得永住許可（需10年以上）寬鬆，遭批評不妥。

每日新聞報導，執政自民黨昨天在會議上進行相關討論。目前歸化為日本國籍的居住條件為在日本居住5年以上，此外還包括「品行良好」、「本人或配偶的資產與技能足以維持安定生活」等多項條件，但最終能否歸化，當局仍保留相當程度的裁量空間。

因此，政府傾向不修改國籍法中規定的「5年以上」條文，而是在實務運作上，檢討將允許取得國籍的居住時間提高至10年以上。

由於歸化要求具備「不影響日常生活的日語能力」，但是申請永住許可並無此要求，因此也有意見指出，綜合考量各項條件，不能單純說歸化的門檻比取得永住許可來得高。

日本政府從石破茂擔任首相時期，開始檢討取得日本國籍的條件。日本維新會在9月公布的外國人政策建議中也指出，「地位更高的國籍，取得條件卻比永住許可更寬鬆，呈現逆轉現象」，要求將取得國籍的申請條件嚴格化。

根據日本法務省資料，2024年申請日本國籍的人數為1萬2248人，同年獲准者為8863人。

日本維新會 國籍 外國人

