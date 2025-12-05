恐怖弒親案！同住27歲孫子殺害祖母「用烤箱焚屍」 骨頭藏家中花盆

快訊

香港01／ 撰文：謝茜嘉
圖為孫子殺害祖母被捕示意圖。圖／AI生成
圖為孫子殺害祖母被捕示意圖。圖／AI生成

哥倫比亞卡利（Cali）發生駭人弒親案！當地1名27歲男子被指殺害祖母，然後將屍體放入烤箱焚燒，再將骨骼碎片埋葬在住所周圍的花盆中，警方直言這是卡利近年最駭人的案件之一。

綜合外媒報導，受害婦人是哥倫比亞的68歲女裁縫，遇害前3個月，她收留因犯下其他罪行、剛假釋出獄的孫子梅洛（Yeison Alberto Melo）同住。

2023年10月9至13日期間，梅洛因不明原因殺害祖母，隨後竟將屍體放入烤箱焚燒，再將骨骼碎片埋葬在住所周圍的花盆中，經潛逃2年後，終在今年11月19日在卡利以南的哈蒙迪（Jamundi）被捕。

哥倫比亞警方形容這是近年最駭殺人案，法醫透過DNA檢測確認了遺骸身分，物證亦清楚顯示她是在家中遇害。孫子梅洛目前被控謀殺罪加重殺人罪、藏匿屍體罪，以及篡改或銷毀證據罪，預審期間，法官認定梅洛罪行嚴重且潛逃風險高，下令立即移送監獄作審前羈押。

