布拉格耶誕市集盛大開張 警方加強巡邏維護安全
邁入12月，捷克首都布拉格的耶誕市集陸續開張，吸引大量人潮前往。為保障安全，警方加強巡邏，部分巡邏隊配備長槍並穿戴防彈裝備。警方強調，此為預防性措施，目前並無任何具體威脅。
布拉格舊城廣場與瓦茨拉夫廣場等地的主要耶誕市集，每年皆吸引龐大人潮，現場可見明顯警力部署。
捷克警方將重點放在「軟目標」，意即吸引大量人群，但缺乏永久性保護的場所，如文化、商業與體育場館，並部署武裝配備的警員。
歐洲多個城市在冬季市集期間皆會提升安全保護措施，反映節慶期間大型聚會的公共安全考量，包括武裝巡邏，以及控管出入口以避免人潮過度擁擠。
布拉格舊城廣場的耶誕市集多次被評為世界上最美的市集之一，CNN Travel、USA Today與英國「泰晤士報」皆曾報導讚賞，因其知名度高，每到耶誕期間人潮洶湧。
廣場上高大閃亮的耶誕樹成矚目焦點，布拉格市政工程管理局主席吉萊克（Tomáš Jílek）說：「今年我們選擇營造白色耶誕氛圍。最顯眼的裝飾是25顆不同大小的白色燈球，此外還有342顆傳統耶誕裝飾，以及約8.5公里長的燈串。」
市集內有許多傳統美食攤位，如煙囪捲、香腸、熱紅酒，遊客也可購買主題紡織品、木製玩偶或吹製玻璃球飾，現場亦有音樂表演。
一名販售炸香腸與匈牙利薄餅（langoš）的攤販分享，他的顧客主要是布拉格居民與觀光客，最常聽到遊客說英語和德語。
來自捷克第二大城布爾諾（Brno）的遊客分享，「在布爾諾，耶誕節比較有社群氛圍，但在這裡感受不到那種寧靜與祥和」。
一名來自挪威的遊客說，造訪舊城廣場的耶誕市集是他來布拉格的主要目標，「這裡的價格比奧斯陸便宜一半」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言