快訊

沒有富爸爸也能有錢！3星座理財高手...摩羯看長線、他只買會增值東西

中日關係惡化，日本會邁向極端排外主義嗎？

不只是誇獎！OpenAI訓練AI學會「懺悔」 要讓新系統誠實招認錯誤行為

布拉格耶誕市集盛大開張 警方加強巡邏維護安全

中央社／ 布拉格4日專電

邁入12月，捷克首都布拉格的耶誕市集陸續開張，吸引大量人潮前往。為保障安全，警方加強巡邏，部分巡邏隊配備長槍並穿戴防彈裝備。警方強調，此為預防性措施，目前並無任何具體威脅。

布拉格舊城廣場與瓦茨拉夫廣場等地的主要耶誕市集，每年皆吸引龐大人潮，現場可見明顯警力部署。

捷克警方將重點放在「軟目標」，意即吸引大量人群，但缺乏永久性保護的場所，如文化、商業與體育場館，並部署武裝配備的警員。

歐洲多個城市在冬季市集期間皆會提升安全保護措施，反映節慶期間大型聚會的公共安全考量，包括武裝巡邏，以及控管出入口以避免人潮過度擁擠。

布拉格舊城廣場的耶誕市集多次被評為世界上最美的市集之一，CNN Travel、USA Today與英國「泰晤士報」皆曾報導讚賞，因其知名度高，每到耶誕期間人潮洶湧。

廣場上高大閃亮的耶誕樹成矚目焦點，布拉格市政工程管理局主席吉萊克（Tomáš Jílek）說：「今年我們選擇營造白色耶誕氛圍。最顯眼的裝飾是25顆不同大小的白色燈球，此外還有342顆傳統耶誕裝飾，以及約8.5公里長的燈串。」

市集內有許多傳統美食攤位，如煙囪捲、香腸、熱紅酒，遊客也可購買主題紡織品、木製玩偶或吹製玻璃球飾，現場亦有音樂表演。

一名販售炸香腸與匈牙利薄餅（langoš）的攤販分享，他的顧客主要是布拉格居民與觀光客，最常聽到遊客說英語和德語。

來自捷克第二大城布爾諾（Brno）的遊客分享，「在布爾諾，耶誕節比較有社群氛圍，但在這裡感受不到那種寧靜與祥和」。

一名來自挪威的遊客說，造訪舊城廣場的耶誕市集是他來布拉格的主要目標，「這裡的價格比奧斯陸便宜一半」。

捷克 香腸 社群

延伸閱讀

台北3大冬季節慶全面啟動！Snoopy限定璀璨燈飾 從耶誕歡慶到跨年

2025新北歡樂耶誕城《巨星耶誕演唱會》重磅卡司全釋出 金曲天團嗨翻新北耶誕城！

高流17公尺耶誕「金勾TREE」 與港灣夕陽一同入鏡吸睛

捷克特使：援烏具經濟效益 新政府將維持實質支持

相關新聞

2025東京聾人奧運會 連結聽障社群傳福音

聾人奧運會是傳福音的重要禾場！2025聾人奧運會上月於日本東京舉行，國際宣教委員會將此賽事視為與全球聾人社群建立聯繫的絕佳契機。對此，該機構徵求超過五十名志工、錄製了至少200段福音對話，向全球聽障人

日本台場「夢之大橋」化身舞台 光之長廊點亮冬夜

日本東京台場與有明之間的「夢之大橋」今夜被光海包圍，「LIGHTWALK ODAIBA」以神祕森林為意象，連結18處燈飾...

誤觸恐遭偷襲？日本泡湯「三大潛規則」 網嘆處處是陷阱

日本有浴場文化，不少港人旅行時也會喜歡去體驗放鬆一下。但大家又知不知道澡堂也有些「潛規則」，若不小心觸犯了有機會被當成...

曼谷廚餘去化 市中心商場屋頂農場當堆肥

泰國曼谷勝利紀念碑附近的Center One商場頂樓隱藏小農場，除種蔬菜，更重要任務是將商場產生廚餘做成堆肥，與土壤混合...

墨西哥治安隱憂浮現 世界盃場館附近驚見「456袋人體殘骸」

世界盃（World Cup）2026年夏季登場，由美國、加拿大、墨西哥三國合辦，但在這場盛事前，墨西哥傳媒11月底引述當地搜尋組織指，在墨西哥舉辦賽事...

亞洲4國洪患增至逾1500死 氣象預報新一波降雨災民憂

最新氣象預報顯示，印尼與斯里蘭卡本週將有新一波降雨，引發外界憂心已遭洪患重創的地區恐面臨新一波災情。先前的連續豪雨已在亞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。