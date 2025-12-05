快訊

自由台灣封鎖小紅書平台 一路退回戒嚴年代

明明睡了一整晚…早上卻總是昏沉倦怠？ 恐是早餐吃錯了

以色列獲准參加2026年歐洲歌唱大賽 愛爾蘭等4國退賽

中央社／ 日內瓦4日綜合外電報導

歐洲歌唱大賽主辦單位今天決定允許以色列參加2026年賽事，並宣布一系列措施來回應外界對於以色列參賽的批評聲浪。愛爾蘭、荷蘭西班牙、斯洛維尼亞隨即宣布退賽。

法新社報導，歐洲歌唱大賽（Eurovision）主辦單位在聲明中表示，歐洲廣播聯盟（EBU）成員「明確支持改革，以強化信任並維護（比賽的）中立性」，「讓所有成員得以參賽」。

然而，愛爾蘭、荷蘭、西班牙隨即宣布抵制比賽。

愛爾蘭廣播電視（RTE）表示，「RTE不會參加2026年歐洲歌唱大賽，也不會轉播比賽」，「考量到加薩（Gaza）令人震驚的人命損失，以及持續危及大量平民性命的嚴峻人道危機，愛爾蘭參賽讓人無法接受」。

荷蘭廣播協會AVROTRO也宣布，鑑於主辦單位讓以色列得以參賽，荷蘭將抵制明年的歐洲歌唱大賽。

西班牙廣播電視公司（RTVE）秘書長莫拉萊斯（Alfonso Morales）在聲明中指出：「儘管已經停火並批准和平進程，但加薩局勢及以色列持續將比賽用於政治目的，使得歐洲歌唱大賽愈來愈難維持作為一個中立的文化活動。」

西班牙是歐洲歌唱大賽「5大國」（Big Five）之一，這5個國家提供最多經費給賽事主辦單位EBU，可直接晉級決賽。

美聯社報導，斯洛維尼亞廣播電視台（RTVSLO）也公開宣布不會參賽。

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）則在社群平台X寫道，以色列「值得在世界各地每個舞台上亮相」，並感謝所有捍衛以色列參賽權的朋友。

他表示：「我很高興以色列將再次參加歐洲歌唱大賽，也希望這項比賽能繼續支持文化、音樂、國與國之間的友誼與跨國文化理解。」

以色列 荷蘭 西班牙

延伸閱讀

軍費占總預算比例相近 王鴻薇憂：台灣有烏克蘭化的傾向

以色列總理喊特赦 直面貪污案有其考量

加薩戰禍逾7萬死 教宗：兩國方案是以巴衝突唯一解方

加薩衛生當局：以哈戰爭死亡數破7萬人

相關新聞

2025東京聾人奧運會 連結聽障社群傳福音

聾人奧運會是傳福音的重要禾場！2025聾人奧運會上月於日本東京舉行，國際宣教委員會將此賽事視為與全球聾人社群建立聯繫的絕佳契機。對此，該機構徵求超過五十名志工、錄製了至少200段福音對話，向全球聽障人

誤觸恐遭偷襲？日本泡湯「三大潛規則」 網嘆處處是陷阱

日本有浴場文化，不少港人旅行時也會喜歡去體驗放鬆一下。但大家又知不知道澡堂也有些「潛規則」，若不小心觸犯了有機會被當成...

曼谷廚餘去化 市中心商場屋頂農場當堆肥

泰國曼谷勝利紀念碑附近的Center One商場頂樓隱藏小農場，除種蔬菜，更重要任務是將商場產生廚餘做成堆肥，與土壤混合...

墨西哥治安隱憂浮現 世界盃場館附近驚見「456袋人體殘骸」

世界盃（World Cup）2026年夏季登場，由美國、加拿大、墨西哥三國合辦，但在這場盛事前，墨西哥傳媒11月底引述當地搜尋組織指，在墨西哥舉辦賽事...

亞洲4國洪患增至逾1500死 氣象預報新一波降雨災民憂

最新氣象預報顯示，印尼與斯里蘭卡本週將有新一波降雨，引發外界憂心已遭洪患重創的地區恐面臨新一波災情。先前的連續豪雨已在亞...

百貨主管變農夫 黃禹靖將台灣蔬菜推上菲律賓餐桌

在菲律賓呂宋島中部的農村裡，由台灣人經營的「菁菁蔬果農場」招牌相當顯眼，莧菜、萵苣、空心菜等蔬菜翠綠欲滴。一位曾是百貨公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。