快訊

自由台灣封鎖小紅書平台 一路退回戒嚴年代

明明睡了一整晚…早上卻總是昏沉倦怠？ 恐是早餐吃錯了

日本台場「夢之大橋」化身舞台 光之長廊點亮冬夜

中央社／ 東京4日專電

日本東京台場與有明之間的「夢之大橋」今夜被光海包圍，「LIGHTWALK ODAIBA」以神祕森林為意象，連結18處燈飾景點，打造可邊走邊看的光之長廊。東京都知事小池百合子今晚現身開幕點燈儀式，號召民眾一起享受台場的全新魅力。

今年首次舉辦的「LIGHT WALK ODAIBA」主題為「如寶石般閃耀的神秘森林世界」，遊客可以穿越設置在會場兩端的「光之入口」，欣賞約2公里長區域內散布的18個燈飾景點，打造出可以邊走邊享受的「光之迴游空間」。主會場「夢之大橋」設置有巨大鐘塔「光之鐘樓」，照亮整座大橋。

小池百合子以及前乃木坂46成員與田祐希等人今晚出席開幕式。與田表示，希望大家看到燈飾後能感受到滿滿的幸福。

小池百合子表示，從今天開始，以臨海地區為舞台的燈飾活動「LIGHT WALK ODAIBA」正式啟動。今年的會場橫跨港區、江東區與品川區3個區域，是一片非常廣大的臨海副都心，以在東京奧運時設置聖火台的「夢之大橋」為中心，與城市建設協議會共同合作，一同打造出這片美麗的光之空間。

她表示，連結台場與有明的「中央長廊連」（Symbol Promenade）今年開始運行次世代型的移動交通工具。希望大家能搭乘它，一邊移動一邊欣賞燈光。

小池指出，「此外，在我身後的豐田體育館今年秋天全新開幕，明年春天預定開業的則是複合型的娛樂設施。台場海濱公園的新地標大型噴泉也正加緊施工中。藉由這些契機，我們希望進一步提升城市的吸引力，讓更多的人無論白天或夜晚都能在此享受樂趣」。

這次活動還特別邀請創作歌手asmi與YouTube總播放量超過1.3億次的饒舌歌手Rin音共同創作的全新樂曲「Snow Surprise」，在開幕式上首次公開演唱。

「LIGHT WALK ODAIBA」點燈時間為每天下午4時至9時30分，活動至27日止，從15日起將切換為耶誕節版本燈飾。

燈飾 東京奧運 小池百合子

延伸閱讀

台北3大冬季節慶全面啟動！Snoopy限定璀璨燈飾 從耶誕歡慶到跨年

誤觸恐遭偷襲？日本泡湯「三大潛規則」 網嘆處處是陷阱

饗 A Joy「肋眼牛排佐紫薯、地瓜草仔粿」上桌！大廳再化身超現實花園

台灣醫療科技展 首度有來自日本醫療中心參展

相關新聞

2025東京聾人奧運會 連結聽障社群傳福音

聾人奧運會是傳福音的重要禾場！2025聾人奧運會上月於日本東京舉行，國際宣教委員會將此賽事視為與全球聾人社群建立聯繫的絕佳契機。對此，該機構徵求超過五十名志工、錄製了至少200段福音對話，向全球聽障人

誤觸恐遭偷襲？日本泡湯「三大潛規則」 網嘆處處是陷阱

日本有浴場文化，不少港人旅行時也會喜歡去體驗放鬆一下。但大家又知不知道澡堂也有些「潛規則」，若不小心觸犯了有機會被當成...

曼谷廚餘去化 市中心商場屋頂農場當堆肥

泰國曼谷勝利紀念碑附近的Center One商場頂樓隱藏小農場，除種蔬菜，更重要任務是將商場產生廚餘做成堆肥，與土壤混合...

墨西哥治安隱憂浮現 世界盃場館附近驚見「456袋人體殘骸」

世界盃（World Cup）2026年夏季登場，由美國、加拿大、墨西哥三國合辦，但在這場盛事前，墨西哥傳媒11月底引述當地搜尋組織指，在墨西哥舉辦賽事...

亞洲4國洪患增至逾1500死 氣象預報新一波降雨災民憂

最新氣象預報顯示，印尼與斯里蘭卡本週將有新一波降雨，引發外界憂心已遭洪患重創的地區恐面臨新一波災情。先前的連續豪雨已在亞...

百貨主管變農夫 黃禹靖將台灣蔬菜推上菲律賓餐桌

在菲律賓呂宋島中部的農村裡，由台灣人經營的「菁菁蔬果農場」招牌相當顯眼，莧菜、萵苣、空心菜等蔬菜翠綠欲滴。一位曾是百貨公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。