打擊線上兒童性虐待內容 波蘭警方逮捕100名男子
波蘭警方今天宣布，已逮捕100名涉嫌製作、散布或持有兒童性虐待內容的男子。這是波蘭警方一項大規模打擊網路犯罪行動的一部分。
法新社報導，警方聲明指出，這些男子年齡介於18至75歲，其中兩人被控強暴未成年人，另有一人據稱是「波蘭境內10名最活躍的戀童內容製作與散布者之一」。
聲明中並說，已有37人遭到羈押。
警方在這次代號「Game Over（遊戲結束）」的行動中查扣至少60萬份兒童性虐待及人獸性交的檔案。
打擊網路犯罪局發言人扎戈爾斯基（MarcinZagorski）告訴法新社，「Game Over」是波蘭過去3年內所執行的7項行動中規模最大的一次。
他並說，這些行動共使477人遭到起訴。
這100名遭逮捕的人，依法可能面臨3個月至15年的監禁。
