誤觸恐遭偷襲？日本泡湯「三大潛規則」 網嘆處處是陷阱

香港01／ 撰文：白兔糖
溫泉示意照。圖／ingimage
日本有浴場文化，不少港人旅行時也會喜歡去體驗放鬆一下。但大家又知不知道澡堂也有些「潛規則」，若不小心觸犯了有機會被當成同性戀，遭圈內人士「襲擊」。而掛儲物櫃鎖匙的位置，更特別要留意？

日本錢湯有「Gay界潛規則」？

早前在日本東京都品川區一間錢湯，曾演唱《BLEACH》及《夏目友人帳》等動漫主題曲的44歲男歌手中孝介因涉嫌性侵同場客人被捕。據日媒《日刊現代》報導指，當時20多歲的受害者正坐在浴場休息室內的椅子上小睡，沒想到突然被中孝介舌舔下體。受害者感受到違和感醒來，當場將中孝介制伏，呼叫工作人員報警。當時澡堂內只有他們兩人。

事件曝光後引起日本網友熱論，不少人懷疑或許是因為對方無意觸犯了「Gay界潛規則」，中孝介才會出手。所謂的「Gay界潛規則」所指的就是若做了以下任何一個行為，都有可能被默認為等待「邀請」的同性戀。

日本錢湯Gay界潛規則

1.儲物櫃鎖匙扣腳腕

2.用粉紅色毛巾

3.蓋著毛巾睡覺

到處都是陷阱？

有不少日本網友表示，因為不知道「儲物櫃鎖匙扣腳腕」這個潛規則，而曾經被摸，或甚至被逼看勃起的下體。網上亦流傳不少其他潛規則，例如「戴著眼鏡入浴」、「坐正對面」或「用毛巾遮住下體」等等，令網友不禁嘆道隨處都是陷阱。

網友提議新規則

有網友就提出，為了不阻礙入浴前清洗身體或怕勾到頭髮，經常會把鎖匙扣腳腕。希望Gay們可以開發更特殊的標誌避免誤會，例如用毛巾綁腳腕，還可以按綁左綁右和不同的顏色來賦予意義。大家去錢湯、浴場或桑拿這些設施時，若不想被誤會，就一定要記住這些潛規則了！

延伸閱讀：

中國男疑因1事倒兩樽沐浴乳入温泉 日本温泉發公告:學習入浴禮儀

日女住温泉旅館亂用一電器　吸入霉菌致過敏變肺炎：咳到斷肋骨

文章授權轉載自《香港01》

日本 同性戀

