墨西哥治安隱憂浮現 世界盃場館附近驚見「456袋人體殘骸」

世界盃（World Cup）2026年夏季登場，由美國、加拿大、墨西哥三國合辦，但在這場盛事前，墨西哥傳媒11月底引述當地搜尋組織指，在墨西哥舉辦賽事的場館之一、位於哈利斯科州（Jalisco）阿克隆球場（Akron Stadium）附近，數年來累計發現456袋人體殘骸，此令當地城市的安全問題備受關注。

當地傳媒11月20日引述搜尋組織成員報導，搜尋工作仍在繼續。該數百袋人體殘骸分佈在數個不同地點，部份在距離場館20公里處，也有在約10公里處。

成員加西亞（José Raúl Servin García）接受墨西哥傳媒Aristegui Noticias採訪時稱：「我們現在差不多已發現456袋殘骸，這一切都發生在阿克隆體育場附近，這是一個將會舉辦世界盃比賽的球場。令人遺憾的是，在如此多邪惡事件發生的地方舉辦世界盃，令人感到痛心。」

加西亞稱，最近一次發現是在2024年9月，但自2022年以來，他們一直在這個區域開展工作。

他確信這些近期發現的人體殘骸有涉及死亡時間不足一年的受害者，其他則屬於2018年、2020年和2022年的案件。

加西亞表示：「政府只關心錢，不關心人民。他們甚至撤掉我們的尋人啟事，以免遊客注意到問題的嚴重性」。

《衛報》3月指，墨西哥全國超過10萬人登記為失蹤人口，其中哈利斯科州有近1.5萬人失蹤，是墨西哥失蹤人口最多的州份。報導指，考慮到許多人害怕向有關部門報案，這個數字可能被低估。

延伸閱讀：

世界盃前風波 美國拒發簽證 伊朗足協：抵制抽籤儀式

特朗普晤FIFA主席 開玩笑問能否讓世界盃金杯留在白宮｜有片

文章授權轉載自《香港01》