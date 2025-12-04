曼谷廚餘去化 市中心商場屋頂農場當堆肥

泰國曼谷勝利紀念碑附近的Center One商場頂樓隱藏小農場，除種蔬菜，更重要任務是將商場產生廚餘做成堆肥，與土壤混合做成肥料，讓食物旅程終點廢棄物變成新生命起點。

行政院院會稍早通過「因應非洲豬瘟之廚餘養豬政策調整及廚餘去化」報告，規範廚餘養豬期限到民國115年12月31日止，116年起全面轉型飼料養豬。

廚餘去化問題，Center One商場頂樓或可提供部分解答。

「整個計畫的起點，是要讓城市變得更宜居、更適合步行並且更整潔」，社會企業曼谷屋頂農場（Bangkok Rooftop Farming）創辦人之一帕里那（Pareena Prayukvong）說，原本團隊想從塑膠循環下手，但進駐商場後，發現有嚴重食物浪費問題。

「我們觀察了這裡的廢棄物，發現每個垃圾桶裡都有廚餘」，帕里那表示，僅單獨區分出廚餘，就能讓剩下廢棄物（如塑膠等）變得更有價值且易於管理。

決定將廚餘賦予價值的帕里那團隊在7年嘗試中，透過蚯蚓堆肥、廚餘堆肥、黑水虻與生物炭等方式，發現不是所有解決方案都能在任何環境一體適用，之後與社區對話，將廚餘做成堆肥、混合土壤後做成肥料，用於種植蔬菜是最好解決方案。

這方式不需大量投資、只要有閒置空間就能做到，且整體而言最省成本，難度也低。

曼谷屋頂農場在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生前，每天可收到400公斤廚餘，疫情後量雖減少，卻仍有200公斤廚餘須去化，但第1代廚餘處理機「母親」一次只能處理150公斤，且需14天發酵，發酵前須大量前置處理，發酵量能遠遠不足。

團隊之後增添新機器，1天就可初步處理140公斤廚餘、發酵1週即可使用，大幅改善量能不足問題。

團隊也在處理過程中加入椰子殼與乾燥葉片，讓成分更適合用於種植作物，最終每200公斤廚餘約可做成50公斤到70公斤肥料，留下其中約1/3後，在商場頂樓架設網室種有機蔬果，其他部分用於他處開闢農場或賣給農民。

團隊每週日公告有哪些作物收成，讓消費者週三採摘，每週產量雖僅約80公斤，且定價比市售一般有機產品低，卻是Center One頂樓農場最大收入來源。

團隊持續將這模式推廣到更多社區，捐贈堆肥機、建立農場，目前在曼谷已有7個這樣的屋頂農場，目標未來3年達到30個以上農場。

帕里那說，希望未來曼谷各建築都可貢獻都市農業，讓多數廢棄物可回收或做成堆肥，「當自然開心，就會帶回生物多樣性和生態系中的一切」。