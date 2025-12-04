亞洲4國洪患增至逾1500死 氣象預報新一波降雨災民憂

快訊

中央社／ 印尼實武牙4日綜合外電報導
2025年12月4日，北蘇門答臘發生山洪，一名村民從他受損的房屋中環顧四周。法新社
最新氣象預報顯示，印尼斯里蘭卡本週將有新一波降雨，引發外界憂心已遭洪患重創的地區恐面臨新一波災情。先前的連續豪雨已在亞洲4國奪走超過1500條人命。

法新社報導，印尼氣象機構表示，位於蘇門答臘（Sumatra）的3個重災區省分4日至5日可能出現「中至大雨」。當地自前一晚起已陸續降雨，但目前尚未接近上週引發毀滅性暴洪與山崩的強度。

印尼當局表示，截至今天，全國災害死亡人數修正為776人，較前一天略為下調，主要因偏遠地區通訊不良，相關資訊仍陸續傳回。另有超過560人下落不明。

北蘇門答臘潘丹（Pandan）一處收容中心內，54歲的災民莎班迪（Sabandi）告訴法新社，她仍對上週湧入屋內的泥流心有餘悸。「我們都很害怕」，她說，一想到氣象預報降雨，「就擔心洪水會突然又來」。

另外，斯里蘭卡氣象部門今天表示，新一波降雨預計4日下午起抵達當地，恐為先前已遭洪水和山崩重創的地區帶來新一輪威脅。

斯里蘭卡目前為止，至少479人罹難，仍有數百人失聯。斯里蘭卡總統呼籲國際提供援助。

