百貨主管變農夫 黃禹靖將台灣蔬菜推上菲律賓餐桌

在菲律賓呂宋島中部的農村裡，由台灣人經營的「菁菁蔬果農場」招牌相當顯眼，莧菜、萵苣、空心菜等蔬菜翠綠欲滴。一位曾是百貨公司主管的台灣農夫，成功把這些菲律賓罕見蔬菜推上高端餐桌。

農場的中英文標誌與視覺色系，都是創辦人黃禹靖親自設計，「菁菁」源自「茂盛」的意象，英文翻譯成Green Garden，一路沿用至今。黃禹靖於1998年到菲律賓，以20多年的時間闖下名號，過程並不輕鬆。

「早期我在台灣的百貨公司擔任營業主管，後來我家兄弟響應南向政策來到菲律賓蘇比克灣，我就跟著來到這邊，看看有沒有什麼投資機會。」

黃禹靖坦言，當初來到蘇比克灣原本是想投資工廠，卻意外被廉價土地與尚未開發的農業環境吸引，想到台灣農耕技術十分先進，於是毅然脫下西裝當起農夫，到馬尼拉以北約150公里的三描禮士省（Zambales）卡斯提里耶荷斯鎮（Castillejos）務農，「但是跳進去完全不一樣，因為完全沒有經驗。」

控水不會、蟲害不懂、肥料比例抓不準，加上菲律賓颱風頻仍以及收帳困難，黃禹靖很多時候都得從錯誤中學習。

他回憶，剛來的前幾年把種出的菜賣到傳統批發市場，雖然菜販很喜歡，但常常收不到帳。

「我們在台灣是一言九鼎，什麼時候收款、付款，就是講一句話就好。但是這邊收款常遇到拖的問題，拖到廠商倒了，我也要倒了。菜販跑掉，我也要倒閉了。」

最痛苦的一次經驗，就是菜販跑掉、錢收不回來，黃禹靖沒有錢發員工薪資，只好和員工一起提著菜去傳統市場，賣多少現金就拿回來發薪水。這段經驗使得黃禹靖決定放棄批發市場，轉向餐廳與超級市場，終於逐漸打開穩定的銷售通路。

早期菲律賓超市幾乎沒有葉菜類供應，品質也較不穩定，他從台灣人熟悉的品種開始：莧菜、空心菜、萵苣、菠菜等。這些台味蔬菜，在菲律賓很少有農民種植，產品差異化就帶來關鍵優勢。

「像我當初帶來台灣的莧菜，種出來沒有人吃，因為沒有人知道莧菜是什麼。但是經過20多年，超市裡面的莧菜都幾乎是我的，客人也都已經有忠誠度了。所以我的特色就是說，我種別人沒有在種的菜。」

1990年代末期，菲律賓幾乎沒有農民看過網室，黃禹靖從台灣運來3組網室，村民甚至誤以為是「蚊帳」，紛紛好奇跑過來看。

另外，菲律賓每年平均遭遇20場颱風，曾有多次颱風掃境，11公頃的農場大水淹到胸口，網室也被吹走。為解決這個問題，黃禹靖在附近新購3公頃農地，整地墊高1.5公尺，加強網室結構，以抵抗未來的極端天氣。

如今，菁菁農場也進入下一階段，黃禹靖準備在新購入的土地上，導入更進階的設施，朝智慧農場邁進，提升產量、減少對人力的依賴。

菲律賓台商總會青商會會長陳義，不久前帶著會員參訪農場，讓台商下一代瞭解台灣人經營的農場，如何栽培出健康又高品質的蔬菜。陳義觀察到，菁菁農場引進台灣水耕技術，種出來的蔬菜是質量更好、更細緻、更好吃。

黃禹靖提醒有意來菲創業的年輕人，菲律賓農業仍有很多發展機會，但機會通常伴隨挑戰，要耐住離鄉背井的孤獨、能適應當地文化，台灣模式不能原封帶到菲律賓，必須重新學習與調整。

最後，通路是一大關鍵，「不只要有好產品，還要有通路。你有好產品但沒有通路，一樣沒辦法突破。」

黃禹靖用將20年的時間，找到與異鄉土地共生的答案，也讓菁菁農場繼續成長。