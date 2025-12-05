2025東京聾人奧運會 連結聽障社群傳福音

快訊

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
2025東京聾人奧運會中，國際宣教委員會向全球聽障人士傳揚福音。（Photo from Deaflympics）
聾人奧運會是傳福音的重要禾場！2025聾人奧運會上月於日本東京舉行，國際宣教委員會將此賽事視為與全球聾人社群建立聯繫的絕佳契機。對此，該機構徵求超過五十名志工、錄製了至少200段福音對話，向全球聽障人士傳揚福音。

服事聽障運動員

基督日報》報導，2025聾人奧運會上個月於日本東京舉行，參賽選手來自近80個國家，吸引數千名運動員和觀眾齊聚一堂。

國際宣教委員會與來自八個國家的五十多名志工攜手合作，錄製了至少200段福音對話，並與來自30個國家的500人進行信仰交流。IMB的領導人表示，聾人奧運會有助於推動長期宣道事工，並向全球聽障人士傳揚福音。

對此，IMB宣道志工在東京各處活動場所進行佈道，他們攜帶二維碼卡片和交換徽章，這些二維碼連結到多種手語福音介紹，而五種顏色的徽章則象徵著福音信息的核心要素。

聾人奧運會賽事

國際奧委會》報導，聾人奧運會是一項針對聾人和聽障運動員的國際運動賽事，其分為夏季賽和冬季賽，通常每四年舉辦一次。首屆聾人奧運會於1924年在巴黎舉行，最初名為「國際無聲運動會」。

如今，聾人奧運會是世界上歷史最悠久的綜合性運動賽事之一，也是首個專為身心障礙運動員打造的國際運動賽事，其由國際聾人體育委員會籌備，並獲得國際奧委會的認證。

【更多精采內容，詳見

奧運 東京

